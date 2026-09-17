Ni siquiera una celebración con todas las cámaras pendientes de la familia dejó a Thiago Messi a salvo de un reto de su mamá. Antonela Roccuzzo advirtió algo mientras compartían los festejos sobre el césped y reaccionó en el momento, en una secuencia que enseguida empezó a circular por las redes.

El motivo estuvo en los pies del mayor de sus hijos: Thiago Messi se había sumado a la celebración descalzo. Al verlo así sobre el campo de juego, la rosarina le hizo una breve llamada de atención delante de todos. Ese pequeño intercambio quedó registrado entre las imágenes de una noche dedicada al triunfo de Inter Miami.

La situación tuvo más de escena doméstica que de conflicto. No hubo una discusión que alterara el festejo, sino una intervención puntual de una madre pendiente de su hijo, aun en medio de la euforia. El contraste entre la magnitud del acontecimiento deportivo y un reto tan cotidiano le dio al video su costado divertido.

Pero el hermano mayor no fue el único que protagonizó un momento familiar que terminó en las redes. Ciro también tuvo una reacción espontánea cuando Lionel Messi se acercó a compartir la alegría con sus hijos. El menor le acarició la espalda transpirada, después se llevó la mano a la nariz e hizo un gesto de desagrado que provocó la carcajada de su papá.

Aquella segunda secuencia encontró comentarios que acompañaron el humor del momento. "Me encanta verlo disfrutar con su familia", “Lo que yo daría por oler a Messi” y “Qué tierno cómo se ríe Leo” fueron dos de los mensajes que circularon. La risa del futbolista quedó así entre las postales del festejo, junto con el intercambio entre Antonela Roccuzzo y Thiago Messi que también había captado la atención.

Detrás de ambos videos estaba la consagración de Inter Miami frente a Cruz Azul. Para acompañar al capitán, Antonela Roccuzzo había ingresado al campo junto a Thiago, Mateo y Ciro. Los abrazos y las fotos formaron parte de ese encuentro después del partido, cuando el jugador pudo disfrutar con los suyos del título conseguido por su equipo.

En ese escenario, el reto a Thiago Messi duró apenas un instante, aunque su recorrido por las redes lo convirtió en una historia aparte del resultado deportivo. Para su mamá, la celebración también implicó seguir atenta a lo que hacían los chicos: entre la copa, las cámaras y los abrazos, alcanzó a advertir que su hijo estaba sin calzado.