Una salida con amigos en Nueva York dejó mucho más que una foto grupal en el Instagram de Antonela Roccuzzo. La empresaria reunió retratos de la velada y postales de su recorrido en un mismo carrusel. Entre ellas, mostró el look que eligió para la noche: una combinación de sastrería y prendas livianas que se destacó sin perder el aire distendido de la reunión.

La imagen con sus amigos fue tomada a la salida de un restaurante. En otras fotos aparecen platos de sushi y escenas de la velada. El conjunto quedó integrado a esas postales: Anto posó para algunos retratos y también mostró detalles de lo que compartió con el grupo durante su salida nocturna.

El pantalón fue la pieza que marcó el estilo de Antonela Roccuzzo. Eligió un diseño de sastrería oscuro, de tiro alto, con pinzas y rayas verticales finas. Las piernas anchas y la caída amplia le dieron movimiento a una prenda que suele asociarse con conjuntos más formales, pero que ella llevó en una salida con amigos.

Para la parte superior, la empresaria optó por un top ajustado de tiras. El corte dejó los hombros descubiertos y creó una diferencia clara con el volumen del pantalón. Esa combinación permitió que las rayas y la silueta amplia concentraran la atención, mientras la prenda de arriba mantuvo líneas simples y aportó un detalle más fresco al estilismo nocturno.

Antonela Roccuzzo completó el conjunto con sandalias y un bolso pequeño. También sumó joyas discretas y un reloj, sin cargar el look con accesorios de gran tamaño. El calzado alivianó la sastrería y la cartera acompañó la salida sin competir visualmente con el pantalón, que siguió siendo la pieza de mayor presencia en las fotos.

La publicación también sumó paisajes. Una imagen tomada desde la ventana de un hotel y la vista de un lago rodeado de vegetación ampliaron el recorrido más allá del restaurante. En la misma secuencia, Antonela registró distintos espacios de su estadía en Nueva York y reunió escenas de la comida, el encuentro con amigos y los lugares que eligió fotografiar.

Las fotos muestran cómo Antonela Roccuzzo adaptó un pantalón clásico a una ocasión informal sin perder su carácter elegante. El top, las sandalias y los accesorios pequeños hicieron que la sastrería funcionara en un plan nocturno relajado. Así, el look apareció como parte de los recuerdos de una salida concreta, junto con los paisajes y las personas que la acompañaron.