Antonela Roccuzzo atravesó un cambio profundo en su relación con el ejercicio físico. Aunque siempre se mantuvo activa, durante mucho tiempo evitó sumar fuerza a sus rutinas porque temía que las pesas modificaran demasiado su cuerpo. Con los años comprobó que aquella preocupación no coincidía con los resultados reales.

La empresaria explicó en una entrevista con la revista Elle cómo abandonó ese prejuicio y terminó recomendando la actividad incluso dentro de su familia. “Empecé a interesarme hace unos años. Antes me daba miedo levantar pesas porque pensaba que me haría ‘grande’, pero eso nunca pasó. Todos deberían levantar pesas al menos una hora al día, porque es muy importante para el futuro. Siempre les digo a mis padres: ‘Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana’”, contó Antonela Roccuzzo.

La transformación no quedó limitada a los cambios físicos. El entrenamiento se convirtió en una pausa frente a las responsabilidades cotidianas y en una manera de ordenar sus jornadas. “Es una forma de desconectar. Me hace olvidarme de todo y empezar el día de una buena manera”, explicó sobre el bienestar que encuentra al ejercitarse.

Esa hora también implica aislarse de las notificaciones y concentrarse únicamente en ella misma. “Para mí, es como mi terapia. Me siento fuerte y es muy importante hacerlo como meditación. Dejo el teléfono en mi bolso. Pongo mi Apple Watch en ‘no molestar’ y esta es mi hora. Entreno, vuelvo a casa y después tengo el resto del día con los niños y todo lo demás”, detalló.

Desde hace dos años, Antonela Roccuzzo asiste en Miami al Laboratorio de Glúteos, un espacio exclusivo para mujeres dirigido por Bret Contreras. Intenta entrenar casi todos los días, utiliza diferentes máquinas y complementa la fuerza con clases de FitJump dos veces por semana. Esa disciplina reemplazó la etapa en la que privilegiaba únicamente los ejercicios aeróbicos.

La alimentación completa la rutina que comparte con Lionel Messi y sus hijos. “Mi esposo siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer sano. No tomamos alcohol ni fumamos. Intentamos que todo sea orgánico. Todo se complementa: el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vida”, afirmó sobre los hábitos familiares.

A los 38 años, la rosarina también trasladó ese interés por el bienestar a su perfil público, donde combina moda, entrenamiento y proyectos comerciales. El cambio que comenzó al vencer un miedo terminó ocupando un lugar fundamental en su vida: ya no entrena solamente por una cuestión estética, sino para sentirse fuerte, desconectarse y preservar un momento propio.