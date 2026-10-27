Con apenas 14 años, una tenista neuquina hizo historia y consiguió su primer punto WTA

Este martes 27 de octubre se consumó un hecho histórico para el tenis neuquino, ya que Ángela Morena Medinaceli Lobos, con apenas 14 años, ganó su primer partido como profesional y consiguió su primer punto WTA (Women's Tennis Association) en el debut dentro del circuito internacional. Lo hizo en la institución donde dio sus primeros pasos en la disciplina, ante el público local y con una actuación que la puso en el centro de la escena del W15 Neuquén que se disputa en El Rincón Club de Campo.

La joven neuquina recibió una invitación (wildcard) para ingresar al cuadro principal y respondió con un triunfo contundente: derrotó por 6-3 y 6-2 a Marina Bulbarella, sexta preclasificada del torneo, en un resultado que marcó uno de los grandes momentos de la primera jornada de singles.

La deportista que representa a la entidad del barrio Rincón de Emilio de la capital neuquina, se convirtió en la cuarta tenista sudamericana nacida en 2011 en conseguir un punto del ranking mundial de la WTA, después de Coura, Tarántola y da Silva. Un paso enorme para una jugadora que empieza a transitar el profesionalismo y que pudo hacerlo frente a su gente.

En la segunda ronda se enfrentará con Valentina Abril Bruno, quien avanzó tras vencer a Agustina Daniela Duarte por 3-6, 6-3 y 6-2, cotejo que se jugará miércoles o jueves.

Las otras zonales

El W15 también cuenta con otras representantes de la Federación Neuquina de Tenis. María Sofía Madrid Rocca, quien ingresó al cuadro principal con una invitación, cayó ante Ana Victoria Gobbi Monllau, octava preclasificada, por 6-4 y 6-1. Por su parte, la radicada en España, Isabel Arabarco perdió frente a Sol Ailin Larraya Guidi por 6-2 y 6-1.

La cuarta representante local, es la cipoleña Camila Eluney Kilapi, consiguió su lugar en el cuadro principal luego de superar los dos partidos de la clasificación. Este miércoles tendrá su estreno ante la rusa Alisa Danilova, quinta preclasificada.

Además, la actividad de dobles continuará con participación neuquina. Madrid Rocca sigue en competencia junto a Bulbarella, mientras que Medinaceli Lobos y Arabarco tienen previsto su debut en esa modalidad, este miércoles.

El torneo de El Rincón Club de Campo es el primero de dos W15 consecutivos en Neuquén. La próxima semana, del domingo 2 al sábado 8 de noviembre, el circuito continuará en la Asociación Española, en una nueva oportunidad para que las jugadoras locales compitan ante rivales internacionales.

Otros resultados

Así se jugó la primera ronda de este martes. Las preclasificadas cumplieron, Luciana Moyano ganó con autoridad ante Melina María Maruca, y Sofía Meabe perdió apenas un game frente a Florencia Belén Moron.

La estadounidense Paola López tuvo la tarde más exigente: perdió el primer set en el tie-break ante Caira Delfina Vega Gudiño, pero reaccionó y ganó los dos siguientes por 6-1. La colombiana María José Sánchez Uribe venció a la brasileña Gabriela Kawano Cho, y Valentina Abril Bruno remontó ante Agustina Daniela Duarte en tres sets.