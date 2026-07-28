Luego de lo que fue el GP de Hungría el último fin de semana, el argentino Franco Colapinto finalizó en el primer lugar en la tabla de tiempos del primer ensayo libre, en el comienzo de la doble jornada de entrenamientos de Pirelli en el circuito de Hungaroring de Budapest, lugar donde se corrió la última fecha de Fórmula 1 previo al receso.

El integrante de Alpine empleó 1 minuto 20 segundos 371 milésimas en su mejor vuelta, superando por casi medio segundo lo hecho por el brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi, y por más de cuatro segundos el registro del estadounidense Jack Crawford, piloto reserva de Aston Martin.

Vale recordar que la actividad la lleva adelante Pirelli, la empresa proveedora oficial de neumáticos de la Fórmula 1, a fin de trabajar intensamente en el desarrollo del nuevo compuesto a utilizarse en 2027. Esta prueba también aprovechada por Alpine para mejorar y corregir aspectos aerodinámicos del auto, mientras se esperan por las mejoras prometidas desde la fábrica de Enstone, sobre todo luego del GP de Hungría en donde Colapinto declaró haber sentido al auto en un ritmo inferior al que venía teniendo.

Sobre del primer día de actividad, Pirelli argumentó que los tres pilotos giraron con diferentes variantes del compuesto C3, haciendo primero tandas de evaluación y luego simulaciones de carrera para estudiar el rendimiento. Además, Colapinto y Bortoleto probaron diferentes configuraciones de los C4 y C5, con simulaciones de clasificación y tandas más largas.

La prueba seguirá este miércoles, nuevamente con el argentino y Bortoleto. Por su parte, Aston Martin ya no participará y ambos realizarán un programa similar al de este martes.