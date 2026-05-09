Huracán sorprendió a todos en el arranque del partido y golpeó rápido en La Bombonera. Apenas iban cuatro minutos cuando el Colo Gil apareció en la puerta del área y sacó un derechazo cruzado, colocado al segundo palo, imposible para Leandro Brey, que solo pudo mirar cómo la pelota se metía junto al poste. El Globo aprovechó su primera llegada clara y silenció por unos segundos al estadio, dejando a Boca obligado a reaccionar desde temprano en el mata-mata de los playoffs.

Comienza la etapa crucial para el Xeneize previo al Mundial. Con un 11 afianzado, y buscando una corona local que no consigue hace tres años; Boca juega los Playoffs de local, donde no pierde desde inicios de febrero, luego de haber sido escolta de Estudiantes de La Plata en el Grupo A, con 30 puntos.

Para este juego, Claudio Úbeda sabe que se juega mucho, y es por ello que pone el once ideal, hasta con el arquero Leandro Brey que estuvo en duda después de lo que fue su salida en Guayaquil contra Barcelona por el certamen continental como consecuencia de un golpe.

Brey está en la lista de convocados, y es duda para el juego de esta tarde luego de su golpe en Ecuador

En frente estará el Huracán de Diego Martínez, ex DT de Boca en el 2024, y que llega a este cruce luego de quedar séptimo el grupo B con 24 puntos, asegurando su clasificación en la última fecha y con una racha de tres juegos sin triunfos.

Las dos dudas en el elenco inicial pasan por el segundo central, donde Máximo Palazzo o Lucas Carrizo se disputan un lugar; mientras que Oscar Cortés o Juan Bisanz, irá en el ataque con Jonhy Caicedo.

En el historial entre ambos equipos, Boca ganó en 102 oportunidades, el Globo lo hizo en 40, mientras que igualaron en 54 restantes. Para este juego, en el caso de igualdad en los 90´, habrá alargue y posteriormente penales si sigue la paridad.

Probables formaciones

Boca: Leandro Brey ; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Datos del Partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: La Bombonera