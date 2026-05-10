Argentinos Juniors derrotó a Lanús 2 a 0 en el Estadio Diego Armando Maradona por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, partido que fue reprogramado sobre la marcha por la pésima organización de la Liga Profesional que no contempló la posibilidad de alargue y hasta penales en La Bombonera con Boca y Huracán.

Como el otro partido previsto para el mismo día en la Ciudad de Buenos Aires se transmitía por la misma pantalla que el Xeneize (TNT Sports), se decidió retrasarlo 45 minutos para no perder la emisión del mismo.

Boca y Huracán terminaron empatados 1 a 1 al término del tiempo regular. Luego llegó la definición a favor del Globo por 3 a 2 en el alargue. Así fue que luego llegó la orden para el pitazo inicial en la cancha de Argentinos Juniors.

El primer gol de la noche en el Diego Armando Maradona llegó a los 27 minutos, a la salida de un tiro libre desde la izquierda que ejecutó Hernán López y conectó con la cabeza de Francisco Álvarez que sacudió la red del arco visitante.

El Granate nunca tuvo argumentos futbolísticos para comprometer la victoria del Bicho que lo terminó definiendo con el tanto de Alan Lescano ya en el tiempo adicionado al regamentario. Una gran definición del número 10 que incluyó una media vueta sobre la línea del área grande.

Ahora, Argentinos disputará los cuartos de final nuevamente como local, ante Huracán que le ganó a Boca en La Bombonera y alteró todos los planes.

Síntesis

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lezcano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainkoski. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol: PT 28' Álvarez (AJ).

La previa

El Bicho cerró la fase regular con una derrota 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata y culminó tercero en la Zona B, mientras que el Grana igualó 0 a 0 con Central Córdoba de Santiago del Estero y terminó sexto en la Zona A, combinación que terminó de definir la localía.buscando al ganador que se enfrentará con el mejor del Boca-Huracán que se enfrentarán en La Bombonera.

El partido se emitirá por las radios de Prima Multimedios de Neuquén Capital: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

El Bicho fue uno de los equipos más regulares durante la primera fase del campeonato, ganando ocho partidos, empatando cinco y perdiendo solamente tres. Una de esas derrotas fue el último fin de semana ante Gimnasia y Esgrima La Plata, con El Bicho ya clasificado a la instancia decisiva del semestre.

El equipo de La Paternal tiene como único objetivo el campeonato local porque ya quedó eliminado de la Copa Argentina en 32avos de final frente a Midland y cayó en la Fase 2 de la Copa Libertadores con Barcelona de Ecuador.

Lanús se metió en playoffs luego de haber ganado seis encuentros, empatado seis y perdiendo cuatro por la zona A. El Granate perdió puntos clave en los últimos tres partidos donde solamente sumó dos, lo que lo privó de terminar más arriba en la tabla y por eso deberá inicicar la definición fuera de casa.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino ganaron la Recopa en febrero en el Estadio Maracaná, venciendo a Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores. Como Lanús fue campeón de la Sudamericana 2025 se clasificó a la Libertadores de este año, donde marcha segundo en el Grupo G con seis puntos, aunque en su última presentación fue goleado 4-0 por Always Ready en Bolivia.

Por sorteo, estos mismos equipos ya fueron rivales en el Interzonal y en ese encuentro Argentinos ganó 2 a 1 con goles de Hernán López Muñoz y Nicolás Oroz. Ramiro Carrera descontó para Lanús en el final del encuentro.

Datos del partido

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Facundo Tello

Estadio: Diego Armando Maradona