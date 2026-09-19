Thiago Tirante hizo su trabajo, venció a Mert Alkaya por 6-2 y 6-4 y le dio al equipo capitaneado por Javier Frana una ventaja enorme ante Turquía. El argentino sostuvo un sólido nivel con su saque, aprovechó sus oportunidades y cerró el segundo punto de la serie ante un Ruca Che que explotó de emoción con cada pelota decisiva.

Después de la contundente victoria de Francisco Cerúndolo ante Yanki Erel, Tirante salió a la cancha con la responsabilidad de conseguir el segundo punto. El argentino encontró rápidamente su juego y, en un primer set que tuvo momentos de paridad, logró marcar diferencias cuando tuvo sus oportunidades. Con autoridad y buenos porcentajes con su servicio, se impuso 6-2.

Fotos: Anahí Cárdena / Mejor Informado.

El segundo parcial fue más disputado. Alkaya intentó reaccionar y encontró mayor resistencia en el juego del argentino, pero Tirante mantuvo la concentración y volvió a hacerse fuerte con su saque. En los momentos importantes no dudó, sostuvo la ventaja y terminó cerrando el set por 6-4 para sellar una victoria que vale muchísimo para Argentina.

El festejo fue inmediato y se trasladó a las tribunas. El Ruca Che explotó de emoción, con miles de hinchas celebrando el segundo triunfo argentino de la jornada. Banderas, aplausos y cánticos acompañaron a Tirante durante todo el partido y transformaron al estadio neuquino en una verdadera fiesta de Copa Davis.

Fotos: Anahí Cárdena / Mejor Informado.

Con el 2-0, Argentina queda en una posición inmejorable para definir la serie ante Turquía. El equipo de Javier Frana ganó los dos singles del sábado y ahora tendrá por delante el partido de dobles del domingo, donde Guido Andreozzi y Andrés Molteni enfrentarán a Tuncay Duran y Arda Azkara.

La serie continuará este domingo desde las 11 en el Ruca Che. Argentina necesita un triunfo más para cerrar el duelo, mientras que Turquía deberá ganar los partidos que quedan para intentar revertir una historia que comenzó con dos golpes contundentes del equipo nacional.

Neuquén volvió a ser protagonista de una jornada histórica para el tenis argentino. Cerúndolo y Tirante hicieron su trabajo y dejaron a Argentina 2-0 arriba ante Turquía, con un Ruca Che que terminó celebrando a puro tenis y emoción.