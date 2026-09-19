Figueroa, Gaido y Marín comparten palco y siguen minuto a minuto la serie de Copa Davis en Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, y el presidente y CEO de YPF, ingeniero Horacio Daniel Marín, comparten la zona destinada a autoridades y sponsors del estadio Ruca Che para presenciar la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía que se disputa este fin de semana en la capital neuquina.

Rolando Figueroa y Mariano Gaido llegando al estadio Ruca Che para presenciar la Copa Davis. Foto: Anahí Cárdena.

Una muestra significativa de lo que declaró el titular de la histórica empresa estatal y de bandera de energía de la Argentina, que fue el ideólogo en principio y posteriormente se transformó en el impulsor de quizás uno de los acontecimientos deportivos más importantes en la historia de la provincia.





Argentina vs Turquía en el Ruca Che

El presidente de YPF mencionó que su relación con Mariano Zabaleta, ex tenista y actual vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), influyó en la llegada del certamen a Neuquén.

“Lo conozco desde hace tiempo por el tenis. Tenemos una muy buena relación y a veces nos juntamos a comer. La idea de la AAT era tener otra sede para la Davis en el interior del país y lo que hice yo fue unir puntas. Hablé con el gobernador de Neuquén (Rolando Figueroa) y se dio”, contó.

Lo que era un secreto a vos, fue confirmado por el CEO, Marín propuso la idea sobre la mesa y contó con el visto bueno de Figueroa, luegos las acciones pertienentes hicieron posible, lo que hoy se puede calificar como un logro.