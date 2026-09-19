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Enorme expectativa

Así llega la gente al Ruca Che para disfrutar de la Copa Davis

Desde casi tres horas antes del inicio del primer partido de la serie, el público neuquino se agolpó en las inmediaciones del estadio emplazado en el barrio San Lorenzo de la capital neuquina.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 19 de septiembre de 2026 a las 12:00
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El publico respondió a las expectativas. Se avecina un lleno total

El estadio Ruca Che será escenario de dos jornadas que genera gran expectativa entre los fanáticos, con entradas agotadas en apenas 30 minutos, cuando se pusieron a la venta. Y este sábado, quedó demostrado, con las largas colas que se formaron en las inmediaciones del mítico escenario emplazado en el barrio San Lorenzo de Neuquén capital para ingresar al recinto para seguir las alternativas del cruce entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.

Desde casi 3 horas antes al inicio del pimer partido, en su mayoría publico neuquino se agolpó para ingresar lo antes posible y conseguir la mejores ubicaciones, aquellas que no eran numeradas.

 

"El Ruca Che en llamas se leyó en las redes sociales", pese la multitudad, el ingreso se registró sin aglomeraciones y apenas se abrieron las puertas, se pudo observar el ingreso en forma paulatina y sin inconvenientes.

Se estima que en minutos el Ruca Che estará colmado para ser testigos de un hecho inédito. Un partido de Copa Davis que se jugará en el lugar más austral del mundo.

 

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