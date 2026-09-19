Así llega la gente al Ruca Che para disfrutar de la Copa Davis

El estadio Ruca Che será escenario de dos jornadas que genera gran expectativa entre los fanáticos, con entradas agotadas en apenas 30 minutos, cuando se pusieron a la venta. Y este sábado, quedó demostrado, con las largas colas que se formaron en las inmediaciones del mítico escenario emplazado en el barrio San Lorenzo de Neuquén capital para ingresar al recinto para seguir las alternativas del cruce entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.

Desde casi 3 horas antes al inicio del pimer partido, en su mayoría publico neuquino se agolpó para ingresar lo antes posible y conseguir la mejores ubicaciones, aquellas que no eran numeradas.

"El Ruca Che en llamas se leyó en las redes sociales", pese la multitudad, el ingreso se registró sin aglomeraciones y apenas se abrieron las puertas, se pudo observar el ingreso en forma paulatina y sin inconvenientes.

Se estima que en minutos el Ruca Che estará colmado para ser testigos de un hecho inédito. Un partido de Copa Davis que se jugará en el lugar más austral del mundo.