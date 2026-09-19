La Valenti cantará el himno nacional en la Copa Davis en Neuquén

La neuquina por adopción, Valentina Soria, conocida como La Valenti, será la encargada de entonar las estrofas del himno nacional este sábado 19 de septiembre, en la presentación oficial del cruce entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, en la serie se disputará en el estadio Ruca Che emplazado en el barrio San Lorenzo de Neuquén capital.

La cantante y compositora es una figura en ascenso en la escena porteña. Con la música, con sus personajes, narra su biografía , sus deseos, sus temores con sensibilidad y profundidad, entre el ruido abrumador de Buenos Aires y los aires patagónicos donde tiene su corazón.

La Valenti, cantante y compositora criada en Neuquén capital desde los diez meses de edad, nació en Córdoba, sembró un camino en la escena porteña con un soul fato in casa, hip hop, funk, pop, una dosis de electrónica y un interés creciente por el folklore, que la ubicó como una artista relevante con presencia en playlists de Spotify como Piola, Hip Hop Argento, Amor Indie, o el compilado Buen día (“una inyección de alegría para tus mañanas”), donde sus canciones aparecen junto a las de Bad Bunny, Lali y Karol G.

"No es una cuestión física, sino una cuestión de actitud”, dice Valenti, artista patagónica que nació en Córdoba, pero vivió hasta los 17 años en Neuquén y que hoy tiene 28 años.

En sus redes sociales se mostró euforica por la oportunidad al afirmar que "hoy 19 de septiembre canto el Himno Nacional Argentino en la apertura de la Copa Davis en mi ciudad Neuquén. Estoy emocionada, nerviosa y feliz de hacer esto en el lugar donde crecí y en este estadio al que vine muchas veces también. Me gusta ver a mi ciudad crecer y crecer con ella".

Y luego agradeció a los que la acompañan en este trascendental momento "mi vestuario está diseñado y confeccionado en Neuquén, por Karina Saade, mi mamá (@indumentariakisuhara ) y @artesanias_neuquinas (Artesanos de zonas rurales y urbanas de la provincia, en su mayoría pertenecientes a comunidades mapuches)", recordando sus orígenes.

La Valenti cantará el himno nacional en la Copa Davis en Neuquén

La Valenti fue protagonista y organizadora de un tributo colectivo de la nueva generación a Mercedes Sosa; cantó como invitada en la sesiones musicales de Florián (hijo de Vicentico) llamadas Gentileza; se presentó en la Sala Zitarrosa de Montevideo, ciudad que visitó por primera vez, estrenó un nuevo tema con Niño ETC, y estrenó su espectáculo Corazón acústico en el Konex con entradas agotadas.

“Siempre estamos buscando algo más. Estoy en mil cosas, es verdad, pero trabajo de esto y necesito que constantemente estén pasando cosas. Por suerte, suceden”, dice La Valenti.

Ella sorprende con sus metamorfosis. La música es su manera de narrar su propio biografía, encarnar varios personajes como en una película coral, que transcurre entre Buenos Aires y Neuquén, para desnudarse frente al espejo de sus canciones, hablar de sus inseguridades, sus miedos, sus relaciones con otras chicas y chicos, sus deseos, su manera de respirar, o de rezar a santos apócrifos. Frente a la manera de hacer un soul argento que suena como una música funcional para ascensores, La Valenti eleva la voz, tiene cosas para decir y las dice con sensibilidad, humor y profundidad.

Este sábado aparecerá en un mundo lejano a la música, oportunidad la mostrarse en otro ámbito, condiciones le sobran por eso fue elegida. Nunca más cierta la frase de "Neuquén para el mundo".