Argentina vuelve a la cancha y este miércoles tendrá su primer compromiso de una serie de tres amistosos que marcarán el regreso de la Selección después de su participación en el Mundial. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, aunque el encuentro tendrá una particularidad: las tribunas no podrán estar ocupadas en su totalidad.

La casa madre del fútbol mundial aplicó una sanción a la Asociación del Fútbol Argentino y dispuso una restricción de aforo para este partido. Como consecuencia de la medida, el Kempes tendrá el 50 por ciento de sus gradas cerradas y una importante cantidad de hinchas no podrá ingresar al estadio.

La disposición alcanzará a distintos sectores del escenario cordobés. La Popular Sur Luis Fabián Artime, ubicada en la Cabecera Sur, permanecerá completamente vacía durante el encuentro.

En la Popular Norte Daniel Alberto Willington, correspondiente a la Cabecera Norte, solamente podrán ingresar 2.500 espectadores. La capacidad de este sector quedará reducida como parte de la sanción.

La Platea Este Roberto Gasparini también tendrá una modalidad especial. Ese sector será destinado a niños y niñas de hasta 12 años que pertenezcan a clubes y organizaciones sociales.

De esta manera, el regreso de la Selección argentina tendrá una imagen poco habitual en Córdoba. El Kempes recibirá al campeón mundial con importantes sectores sin público y una capacidad limitada, como consecuencia de la sanción aplicada por FIFA.

El partido ante Bolivia será el primero de los tres amistosos que disputará Argentina durante esta serie. Luego llegará el encuentro frente a Burkina Faso, el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental, y finalmente el duelo ante Benín, previsto para el martes 6 de octubre.

Este último encuentro tendrá un significado especial para Lionel Messi, ya que será el partido previsto para su despedida de la Selección argentina como local. Pero antes de esa jornada en Buenos Aires, el equipo de Scaloni tendrá su primera prueba ante Bolivia en Córdoba, en un Kempes que estará lejos de lucir su capacidad habitual.