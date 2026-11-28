Palmeiras volvió a levantar la Copa Libertadores. En una final intensa, disputada y con un cierre cargado de emociones en el Estadio Centenario de Montevideo, el conjunto brasileño derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata y se quedó con el título continental. Ramón Sosa marcó el único gol de la tarde, en el inicio del segundo tiempo, y le alcanzó al equipo dirigido por Abel Ferreira para quedarse con la gloria.

La primera mitad mostró un desarrollo parejo, con Estudiantes intentando tomar la iniciativa y Palmeiras respondiendo cada vez que encontraba espacios. El Pincha buscó adelantarse en el campo, aunque el Verdao también tuvo sus aproximaciones y estuvo muy cerca de abrir el marcador sobre el cierre: un remate que sufrió un desvío dentro del área terminó estrellándose contra el palo.

La tensión también fue protagonista durante esos primeros 45 minutos. Jesús Valenzuela debió intervenir en varias oportunidades y mostró tarjetas amarillas a Leandro González Pírez y José Manuel López. Más tarde, Marcos Rojo y el arquero Carlos Miguel también fueron amonestados después de protagonizar un cruce dentro del área, tras un tiro de esquina.

Ramón Sosa golpeó en el momento justo

El complemento cambió rápidamente el panorama. A los cinco minutos, Palmeiras encontró el gol que terminaría definiendo la final. Ramón Sosa concretó una jugada ofensiva y puso el 1-0 para el conjunto brasileño, que pasó a jugar con la tranquilidad de tener la ventaja en el marcador.

A partir de allí, el desarrollo tomó otro rumbo. Palmeiras cedió la tenencia de la pelota, retrocedió sus líneas y se replegó cada vez más cerca de su área. Estudiantes, obligado a reaccionar, adelantó sus futbolistas, ganó terreno y comenzó a manejar la posesión como no había podido hacerlo durante buena parte de la primera etapa.

El equipo de Alexander Medina se adueñó del protagonismo y fue acumulando aproximaciones. A los 73 minutos llegó una de las oportunidades más claras: Edwuin Cetré apareció por el segundo palo y conectó un potente cabezazo que exigió una gran respuesta de Carlos Miguel. El arquero brasileño despejó la pelota y evitó lo que pudo haber sido el empate del Pincha.

Palmeiras movió el banco para renovar energías y sostener la ventaja. Vitor Roque y Mauricio ingresaron por Ramón Sosa, el autor del gol, y José Manuel López. Del otro lado, Estudiantes continuó buscando alternativas para llegar al área rival y no bajar los brazos en el tramo decisivo.

A los 83 minutos, Tomás Palacios tuvo otra oportunidad para igualar la historia. Después de una falta a favor, capturó un rebote en el borde del área y sacó un potente remate de primera que terminó pegando en el costado de la red. La pelota pasó muy cerca y el Pincha volvió a quedar a centímetros de conseguir el gol que necesitaba.

Con el reloj en contra, Medina realizó nuevas modificaciones: Joaquín Correa y Fabricio Pérez ingresaron por Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro. Palmeiras también movió sus piezas con la entrada de Andreas Pereira por Jhon Arias, mientras el equipo brasileño intentaba cerrar los caminos y aguantar la presión.

Ocho minutos de descuento y un final de resistencia

El árbitro adicionó ocho minutos y Estudiantes tuvo una última oportunidad para forzar el alargue. El conjunto platense fue con todo, empujó hasta el último instante y buscó romper el bloque defensivo brasileño, pero no encontró la precisión necesaria para vencer nuevamente a Carlos Miguel.

El pitazo final desató el festejo de Palmeiras. El Verdao resistió el asedio, defendió la ventaja conseguida por Ramón Sosa y se consagró campeón de América por cuarta vez en su historia, luego de sus conquistas de 1999, 2020 y 2021.

Para Estudiantes quedó el sabor amargo de una final que se le escapó por un detalle. El equipo platense fue de menor a mayor, reaccionó después del gol y tuvo argumentos para buscar la igualdad, pero no pudo llevar la definición al tiempo suplementario. El sueño de alcanzar la quinta Libertadores deberá esperar: la cuarta estrella de Palmeiras ya tiene dueño.