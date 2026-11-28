La ilusión estaba intacta y el sueño de levantar la Copa Libertadores parecía estar al alcance de la mano. Sin embargo, Estudiantes de La Plata se quedó en la puerta de la gloria después de perder 1-0 frente a Palmeiras en la final disputada en el Estadio Centenario de Montevideo. Tras el encuentro, Marcos Rojo expresó su tristeza por el resultado y dejó una frase que resumió el sentimiento del plantel: "La verdad es que pensábamos que era nuestra y que se nos daba por todo lo trabajado y lo recorrido".

El defensor, uno de los referentes del equipo y una de las apuestas de Juan Sebastián Verón para reforzar al Pincha, habló frente a las cámaras con la frustración lógica de quien estuvo cerca de conseguir un objetivo enorme. Pese al golpe, valoró la entrega de sus compañeros y el recorrido que realizaron durante toda la competencia.

"Con la cabeza en alto porque dimos todo hasta el final", sostuvo Rojo, quien también reconoció el mérito del rival. "Palmeiras es un equipazo con grandísimos jugadores. Tienen un gran proyecto de trabajo. No se nos dio y eso da bronca y tristeza", agregó.

Sobre el desarrollo de la final, el defensor consideró que Estudiantes hizo méritos para conseguir un resultado diferente. El conjunto platense logró incomodar al equipo brasileño, lo llevó contra su propio arco durante varios pasajes y generó oportunidades para alcanzar el empate, pero no consiguió transformar esas situaciones en goles.

"Con nuestras armas lo intentamos, lo metimos en un arco, pero con tristeza porque no se nos dio", explicó. Y completó su análisis con una lectura contundente: "Partido peleado, ellos tuvieron una y la metieron; nosotros tuvimos muchas y no pudimos concretar".

La bronca por la oportunidad perdida quedó reflejada en sus palabras, especialmente porque el Pincha había construido una campaña que alimentó la ilusión de volver a conquistar América. El objetivo era conseguir la quinta Libertadores de su historia, pero Palmeiras terminó imponiéndose por la mínima diferencia.

El orgullo de Rojo pese al golpe en Montevideo

En el cierre de sus declaraciones, el defensor volvió sobre el sentimiento que le dejó la final y destacó la identidad que mostró el equipo durante el torneo.

"Nos quedamos con las manos vacías, pero nos vamos con orgullo. Es una lástima que no podamos llevar la Copa, pero estoy orgulloso porque este equipo representó al máximo los ideales del club", manifestó.

Mientras Estudiantes deberá procesar una derrota dolorosa, Palmeiras celebró su cuarta conquista continental y prolongó el dominio brasileño en la competencia.

La consagración del Verdao también modificó el historial por países: Brasil llegó a las 26 Copas Libertadores y superó las 25 de Argentina. Una diferencia que refleja el presente de ambos fútboles y una racha que ya lleva siete ediciones consecutivas con campeones brasileños, desde Flamengo en 2019 hasta Palmeiras en 2026.