Se acabó la espera y en lo que será un evento único para el deporte neuquino, Argentina enfrenta a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. La serie se disputará en el estadio Ruca Che, escenario inédito que la convierte en la más austral de la historia. La Albiceleste se juega la permanencia en la categoría y un lugar en los Qualifiers 2027. El encuentro es transmisión de la señal de CN 24/7 del Grupo Prima Multimedios.

El equipo argentino, capitaneado por Javier Frana, llega después de perder 3-2 ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers. Para esta serie fueron convocados Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante (los dos que jugarán el singles), Mariano Navone y los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni. El primer single estará a cargo de Cerúndolo ante Yanki Erel, actualmente 329° del ranking ATP, mientras que Tirante jugará el segundo partido del sábado frente a Mert Alkaya, 296° del mundo.

Cerúndolo será el primero en salir el sábado ante Yanki Erel. (Foto: Luis Amaolo)

El plantel de Turquía no tiene jugadores dentro del Top 250 del ranking ATP, con Alkyaya y Erel como sus mejores representantes apareciendo recién cerca del Top 300. Por el lado de los doblistas, Tuncay Duran y Arda Azkara, este último aparece como 205° del escalafón de dobles, la mejor ubicación de toda la delegación otomana.

El cronograma de Argentina - Turquía

Sábado 19 de septiembre

12.00: Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel.

A continuación: Thiago Tirante vs. Mert Alkaya.

Domingo 20 de septiembre

11.00: Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara.

A continuación, si es necesario: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya.

Luego, si es necesario: Thiago Tirante vs. Yanki Erel.

TV: CN 24/7, TyC Sports y DSports.