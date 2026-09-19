En la cuenta regresiva para el primer partido de Argentina por Copa Davis en Neuquén, uno de los que brindó su testimonio fue Pablo Pilotto, el presidente de la Federación Neuquina de Tenis, quien en una entrevista con Grito Sagrado destacó no solamente la importancia del evento, sino la relación de la provincia con el desarrollo del tenis en el país.

"No es ni de cerca un evento más, es único, histórico y ojalá se repita, pero va a marcar un antes y un después en la historia del tenis argentino. Estoy muy agradecido que nos haya tocado", dijo el dirigente, quien además destacó la coordinación entre las partes para el duelo que iniciará mañana a las 12 y marcará la primera presencia de la delegación argentina en Neuquén: "Es un placer que hayamos podido trabajar en equipo: desde el Ministerio, el Municipio y con la Asociación Argentina. Creo que a todos nos va a caer la ficha de lo que se hizo en el momento del himno".

Por otra parte, Pilotto destacó también el esfuerzo de la FNT para seguir albergando torneos importantes para el desarrollo de los tenistas: "En los últimos años muchos torneos importantes, que hubo que pelear para que se mantenga la sede. Es mucho trabajo, pero te da la satisfacción de estar considerado para eventos como éste, que es la frutilla del postre, y otros torneos de tenis", y recordó una charla con Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis, sobre su época de jugador: "Él mismo me comentó que pasó por el Tennis Club, que fue donde él jugó en menores. Todos los que hoy están representando a Argentina en algún momento pasaron por acá".

Un importante grupo de tenistas neuquinos, de recorrida en el Ruca Che.

El mandatario de la FNT habló sobre cómo ve a Argentina en el duelo ante Turquía y cómo fueron los días de entrenamiento en el Ruca Che: "Ellos se fueron sintiendo cada día más cómodos y le tomaron la mano a la cancha. Son grandísimos jugadores. Los argentinos tenemos que elogiar más porque estar de 50 del mundo es una barbaridad. Tienen una intensidad bárbara y un gran nivel competitivo".

Por último, Pilotto elogió también la calidad humana, destacando el trabajo de Javier Frana como capitán: "Es un grupo muy bueno. La función de Javier (Frana) y Eduardo (Schwank) como capitanes se nota: ayer compartieron un asado y me dijeron que tuvieron charlas espectaculares con todo el equipo de trabajo".