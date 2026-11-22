La Selección Argentina Sub 17 afrontará un compromiso clave frente a Mozambique, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2026. El equipo dirigido por Diego Placente necesita recuperarse de la derrota en el debut y conseguir su primera victoria para encaminar su clasificación a los 16avos de final. El encuentro se disputará en la cancha 7 del complejo Aspire Zone, en Al Rayyan.

Buen primer tiempo del seleccionado de Diego Placente, que se pudo ir al descanso con mayor margen, pero terminó sufriendo un gol en el cierre. A los 4´ Machuca recibió en el borde del área, metió gambeta un posterior remate raso, que superó al arquero y puso el 1-0.

A los 31´llegó el segundo, gran jugada colectiva por izquierda terminó en los pies de Escobar, el pibe de Vélez se metió al área y con un disparo al primer palo estampó el 2-0.

Mozambique encontró el descuento en el minuto de descuento, cuando Alirio Cuna mandó al fondo un rebote tras un error en la salida de Argentina.

La Albiceleste tuvo un estreno complicado ante Australia. Cayó por 2-0, con un doblete de Akol Akon, y dejó algunas dudas en su funcionamiento colectivo. El equipo argentino no logró imponer su juego y sufrió la expulsión de Benjamín Vallejo, mediocampista y capitán, sobre el cierre, por lo que Placente deberá realizar modificaciones obligadas para este segundo compromiso.

Del otro lado estará Mozambique, que llega con el ánimo en alza después de protagonizar una de las goleadas de la primera jornada. El seleccionado africano venció 4-0 a Dinamarca, con tantos de Khensane, Alirio Cuna Junio, en dos oportunidades, y Joaquim Alipro Mumbai.

El resultado lo posicionó como uno de los líderes del Grupo C junto a Australia y le permitió llegar con una importante ventaja anímica. Una nueva victoria le aseguraría anticipadamente el pase a la siguiente instancia. Para Argentina, en cambio, sumar de a tres será fundamental para recuperar terreno y llegar con mejores perspectivas al último encuentro de la fase de grupos, frente a Dinamarca.

El Mundial cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. Por eso, una victoria permitiría a Argentina acomodarse en la tabla y llegar con mayores posibilidades a la última fecha. Un empate todavía mantendría sus chances, mientras que una derrota complicaría seriamente su clasificación

Probables formaciones:

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Benítez, Giovanni Baroni; Nahuel Goytía, Emiliano Barrionuevo y Facundo Salinas. DT: Diego Placente.

Mozambique: João Jofrisse; Flávio Matías, Pascoal Demi, Pires Vieira, Allan de Figueiredo; Júnior, Valentim Pacane, Khensane, Chausson Nhabanga; António Nhampule y Diego Pelembe. DT: Luis Manuel Correia Guerreiro.

Datos del partido:

Horario: 12:30 de Argentina.

Estadio: Aspire Zone, cancha 7, Al Rayyan (Qatar).

TV: TyC Sports y DSports.

Árbitro: Damian Sylwestrzak (Polonia)