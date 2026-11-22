Gianinna Maradona eligió una imagen de Leandro Paredes emocionado, Trueno se puso a cantar con sus amigos y Mario Pergolini les dio las gracias a los jugadores de Boca. Cada uno encontró su manera de festejar la Copa Sudamericana que el equipo de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena ganó el sábado 21 de noviembre en Barranquilla. Los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel sellaron el 2 a 0 ante Atlético Mineiro y pusieron fin a 18 años de espera por un título internacional.

Para las hijas de Diego Maradona, la final tuvo dos postales muy distintas. Gianinna Maradona le sacó una foto a su televisor cuando la transmisión mostraba a Paredes después del triunfo y la subió a sus historias de Instagram. “Qué lindo es ser bostera. Gracias, los amo”, escribió junto a la imagen del mediocampista.

Su hermana Dalma Maradona tenía un compromiso desde antes del partido: si Boca salía campeón, iba a tirarse a la pileta en la casa de un primo. “Las promesas se cumplen”, publicó la hija del 10 una vez que terminó la final. Después eligió una foto de varios jugadores de espaldas, abrazados y con sombreros y sombrillas de cotillón azules y amarillos. Para esa historia le alcanzó una palabra: “Fotón”.

El festejo de Trueno llegó con sonido. En el video que compartió el músico se lo escucha cantar “Dale, dale, dale Boca” con los amigos que lo acompañaron durante la definición. Mario Pergolini, conductor de Otro día perdido en El Trece, les dedicó una publicación al plantel y al cuerpo técnico. “Gracias Boca, gracias a todos los jugadores. A todos”, decía la imagen.

Alejandro Fantino eligió un destinatario en particular. El conductor se dirigió primero al entrenador que llevó al equipo a la consagración en Colombia. “Un tipo que merece todo lo que vive. Gracias por esta locura, Vasco”, le escribió a Arruabarrena. Recién después llegó la dedicatoria al club: “Gracias Boca de mi vida por esta alegría”.

Juan Martín del Potro pudo filmar una parte del festejo desde el propio Estadio Metropolitano. A pocos metros del campo de juego, el extenista registró el momento en que los futbolistas se acercaron a celebrar con la tribuna. “Vamos @bocajrs”, escribió junto al video.

Iván Noble también quiso guardar un recuerdo de esa noche, aunque en su foto lo importante era con quién había visto a Boca levantar la copa. El cantante posó al lado de Benito Noble Ortega, el hijo que tuvo con Julieta Ortega, y le dedicó el festejo: “Gracias @bocajrs de mi vida por otra alegría con mi hijo”.