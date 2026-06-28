Argentina ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo J y el boleto a los 16avos de final del Mundial 2026. Sin embargo, el partido de esta noche ante Jordania, desde las 23 en Dallas por la tercera fecha, promete captar la atención de todo el ambiente futbolero por una razón especial: Lionel Scaloni romperá sus esquemas para apostar al doble 9: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Con Lionel Messi preservado y esperando su oportunidad desde el banco de suplentes, el entrenador albiceleste pondrá en cancha un equipo alternativo, repleto de jugadores que vienen sumando pocos minutos. Pero la gran novedad estaría en la delantera, donde convivirán por octava vez el actual goleador del Inter y el todavía 9 del Atlético Madrid.

La decisión no pasa inadvertida. Durante años, Scaloni ha sostenido que la dupla podía jugar junta, aunque también había aclarado que no era la estructura que más lo convencía desde el punto de vista táctico. El equilibrio del equipo siempre fue una de sus obsesiones y por eso el doble nueve apareció en contadas ocasiones.

Esta vez, el contexto parece ideal para la prueba. Con la clasificación resuelta y sin la presión del resultado, el técnico buscaría observar una sociedad que muchos hinchas reclaman desde hace tiempo y que reúne a dos de los delanteros más importantes del fútbol mundial.

Además, ambos llegan con una cuenta pendiente. Ni Lautaro ni Julián lograron convertir en partidos oficiales de la Selección durante los últimos meses. El Toro, incluso, intentará cortar una sequía que arrastra en los Mundiales, donde todavía no pudo festejar en sus ocho presentaciones. La Araña, en cambio, ya sabe lo que es ser decisivo en una Copa del Mundo: marcó cuatro goles en Qatar 2022 y dejó una huella imborrable en la conquista argentina.

Otros que piden minutos en cancha

La apuesta de Scaloni también podría significar una nueva oportunidad para varios futbolistas que esperan ganarse un lugar pensando en la etapa decisiva del torneo. Nico Paz aparece como una de las grandes apuestas ofensivas, mientras que Giuliano Simeone podría desempeñarse como lateral o volante por la derecha, dependiendo de la decisión final del cuerpo técnico.

En defensa, Nicolás Otamendi liderará una zaga alternativa junto a Marcos Senesi, mientras que Nicolás Tagliafico volverá a la titularidad después de superar los problemas físicos que lo habían condicionado en los primeros encuentros.

Durante la conferencia de prensa previa, Scaloni dejó en claro el motivo de la rotación.

"Los chicos merecen jugar. Son parte de este proceso y tienen mucho que ver con todo lo que consiguió este equipo. Cuando puedo darles minutos, se los doy porque se lo ganaron", explicó el entrenador.

Más allá de los cambios, la expectativa está puesta en la ofensiva. La sociedad entre el Toro y la Araña vuelve a escena y despierta una pregunta que atraviesa a los hinchas desde hace años: ¿pueden jugar juntos y potenciarse dentro de la Selección?

Esta noche, en Dallas, el campeón del mundo podría ofrecer una respuesta.

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Jordania: Yazeed Abu Layla; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mohandad Taha; Ali Alowan, Odeh Fakhouri; Ali Al-Azaizeh. DT: Jamal Sellami.

Arbitro: István Kovács, Rumania.

Estadio: Dallas Stadium. Dallas, Estados Unidos.