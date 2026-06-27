Del desierto al Mundial: así vive el fútbol Jordania, el rival desconocido que enfrentará a la Selección Argentina

Para los argentinos, Jordania es prácticamente un desconocido dentro del mapa futbolístico. No tiene títulos continentales, no cuenta con figuras de talla mundial y nunca había disputado una Copa del Mundo. Sin embargo, este sábado, cuando enfrente a la Selección de Lionel Scaloni por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, todo un país estará pendiente de esos 90 minutos.

Porque para Jordania el resultado será importante, pero el verdadero triunfo llegó mucho antes: haber conseguido, por primera vez en su historia, la clasificación a una Copa del Mundo.

Durante décadas, el fútbol jordano vivió a la sombra de las grandes potencias asiáticas: Japón, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita o Australia. Estas selecciones monopolizaron los grandes torneos del continente, mientras el pequeño reino ubicado entre Siria, Irak, Arabia Saudita, Israel y Cisjordania apenas soñaba con competir en la elite. Ese escenario comenzó a cambiar lentamente.

La federación apostó por mejorar la formación de juveniles, profesionalizar su liga y darle continuidad a un proyecto que encontró su punto de quiebre en la Copa Asiática 2023, cuando Jordania sorprendió a todos alcanzando la final del torneo. Aquella campaña fue una señal de que el crecimiento ya no era casualidad. Tres años después llegó el premio mayor: el primer boleto mundialista.

Competir en un Mundial, un sueño que parecía imposible hace apenas unos años.

Un país que se paraliza por la pelota

Aunque en Occidente se conoce poco sobre Jordania, el fútbol es, por amplio margen, el deporte más popular del país. Los clásicos de la liga local movilizan miles de hinchas y los partidos de la selección se viven como verdaderos acontecimientos nacionales. En cada convocatoria, las calles de Ammán se llenan de banderas rojas, blancas, verdes y negras, los colores nacionales. La clasificación al Mundial fue celebrada durante días. Para muchos jordanos significó uno de los mayores logros deportivos de la historia del país.

Si Argentina tiene a Lionel Messi, Jordania encontró a su gran referente en Musa Al-Taamari. El hombre que cambió la historia.

Jornadia festejó la clasificación al Mundial 2026 en las calles de Ammán.

Extremo veloz, desequilibrante y con experiencia en el fútbol europeo, Al-Taamari se convirtió en el rostro del crecimiento del seleccionado. Es el futbolista más admirado del país y el encargado de liderar a una generación que consiguió lo que ninguna otra había logrado. Su figura trasciende lo deportivo: miles de chicos comenzaron a practicar fútbol inspirados por él.

Jordania está lejos de tener un plantel repleto de figuras internacionales. Su fortaleza aparece en otro aspecto: el orden táctico.

El entrenador marroquí Jamal Sellami construyó un equipo disciplinado, solidario en defensa y muy peligroso cuando encuentra espacios para salir de contraataque. La velocidad de Al-Taamari es su principal arma ofensiva, mientras que el resto del equipo basa su juego en el esfuerzo colectivo.

Esa identidad le permitió competir de igual a igual contra rivales históricamente superiores durante las Eliminatorias asiáticas.

Extremo veloz, desequilibrante y con experiencia en el fútbol europeo, Al-Taamari se convirtió en el rostro del crecimiento del seleccionado.

"Al Nashama", los caballerosos

La selección jordania es conocida como "Al Nashama", un apodo que puede traducirse como "Los Caballerosos" o "Los Nobles". Incluso su camiseta para este Mundial fue diseñada con fuertes referencias culturales: incorpora detalles inspirados en la tradicional keffiyeh jordana, el iris negro —flor nacional— y elementos de Petra, la ciudad arqueológica considerada uno de los mayores símbolos del país.

Lejos de ser un simple uniforme, representa una manera de mostrar su identidad ante el mundo.

Este partido con la Selección Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, será recordado para siempre. Jordania llega al duelo frente a Argentina ya sin posibilidades de avanzar a los octavos de final, después de caer frente a Austria y Argelia.

El fútbol en Jordania se vive con gran pasión.

Pero eso no disminuye la expectativa. Para la mayoría de sus futbolistas, enfrentar al campeón del mundo representa el partido más importante de sus carreras. Compartir una cancha con los jugadores argentinos, y posiblemente con Lionel Messi si suma minutos, es una experiencia que hace apenas unos años parecía imposible.

Mientras Argentina piensa en la clasificación y en el camino hacia un nuevo título mundial, Jordania juega por algo diferente: demostrar que ya pertenece al escenario más grande del fútbol.

Quizás la diferencia futbolística sea amplia. Sin embargo, para millones de jordanos, el simple hecho de escuchar su himno antes de enfrentar al campeón del mundo ya significa haber ganado una batalla mucho más grande. Porque hay selecciones que juegan para levantar la Copa del Mundo. Y otras que primero necesitan cumplir el sueño de llegar hasta allí. Jordania acaba de lograrlo.