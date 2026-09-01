En una difícil prueba de visitante, la Selección Argentina de básquet cayó 97-92 ante Canadá por las Eliminatorias FIBA. El duelo jugado en el estadio Videotron Centre, de Quebec tuvo a los de Pablo Prigioni en ventaja durante los primeros dos cuartos, pero no pudieron sostenerla ante el rival más fuerte de su zona, que sigue invicto, ganó sus ocho partidos de los clasificatorios y está casi adentro del Mundial de Qatar 2027. Nicolás Laprovittola, con 31 puntos (récord personal con la celeste y blanca) fue el goleador del conjunto nacional.

Con un primer cuarto muy sólido en defensa y acertado desde el triple con un iluminado Laprovittola como principal arma, el conjunto nacional logró adelantarse ante los canadienses, que comenzaron mejor pero fueron sucumbiendo ante los aciertos de tres puntos de Argentina, que con un parcial de 13-0 logró adelantarse por 29-23 al término del primer período. La Albiceleste arrancó el duelo con Facundo Campazzo, Laprovittola, Leandro Bolmaro, Nicolás Brussino y Francisco Cáffaro como quinteto inicial.

Ya en el segundo tiempo, Canadá puso las cosas más difíciles porque a pesar de un buen inicio del cuarto del conjunto argentino los números comenzaron a ser mejores. Luguentz Dort aportó en los dos costados de la cancha, mientras que el otro NBA, Nickeil Alexander-Walker, y Marcus Carr le empezaron a aportar puntos a los Road Warriors para llevar la distancia primero a cinco y luego a dos. No obstante, Argentina pudo aguantar la arremetida con un doble de Gonzalo Corbalán y un triple de Laprovittola, que a pesar del último triple de Carr sobre la bocina le restauró a la Albiceleste la distancia de 53-48 al entretiempo.

Luego de dos cuartos muy buenos, la falta de eficacia empezó a hacer peligrar la ventaja de Argentina hasta el punto de perderla. Los canadienses se acercaron con tres tiros libres de Alexander-Walker, que más tarde le terminó dando el liderazgo a los norteamericanos con una bandeja. A pesar de una rápida respuesta de Cáffaro, el conjunto argentino extrañó el peso de Campazzo en el juego (apenas tres puntos y 5 asistencias) mientras que los locales ajustaron en defensa, generaron pérdidas, y sacaron distancia con un parcial de 7-0 comandado por Dort. Pese a que los de Prigioni se mantuvieron cerca, el cuarto terminó 73-69 para Canadá.

Dort, uno de los goleadores de Canadá en el partido. (Foto: FIBA)

En el último parcial, aquel dominio que comenzó a aflorar de los canadienses se acentuó de la mano de Dort, que terminó con 25 puntos, y Alexander-Walker, con 26 y 5 asistencias. La distancia era de once y Argentina no podía encontrar ritmo ofensivo, pero los minutos finales, a puro corazón, forzó un deselace ajustado. Un enorme Laprovittola, que rompió su marca personal de puntos con el seleccionado metió dos triples que dejaron el duelo 88-84 a falta de poco más de un minuto. No obstante, Canadá no falló en sus ofensivas en los segundos finales y logró sostenerse para cerrar la victoria en casa y sostener su invicto.

Laprovittola jugó un partidazo, pero no le alcanzó a Argentina. (Foto: X @cabboficial)

De esta manera, Argentina sumó su segunda derrota en los clasificatorios, lo que la coloca en tercer lugar con 13 puntos (seis victorias y dos caídas), superada por los 16 de Canadá, que está prácticamente adentro del Mundial de Qatar 2027, y un Uruguay que suma 14 luego de ganarle a Puerto Rico, los mismos que la Albiceleste pero con mejor diferencia de puntos. Recordemos que del Grupo E y del F clasifican tres equipos directamente a la próxima Copa del Mundo.

Así llegan al duelo

Los canadienses tienen récord de 7-0 y están punteros, siendo escoltados por Argentina, que arrastra un registro de 6-1. La Albiceleste viene de ganarle el último jueves a Puerto Rico, en Mar del Plata por 89 a 75, dejando una buena imagen y con tres jugadores destacados en Leandro Bolmaro, Gabriel Deck y Facundo Campazzo, el líder del conjunto nacional. El equipo que conduce Prigioni pudo ganarle a Canadá en las semifinales de la AmeriCup 2025, 83-73, sin sus jugadores de la NBA. En caso de repetir esta noche, el elenco argentino quedará muy cerca del Mundial.

Argentina enfrenta a Canadá en clasificatorias FIBA rumbo a Qatar 2027

Argentina repite los 12 jugadores del último partido. Canadá, por su parte, incorpora para hoy a Nickeil Alexander-Walker (Atlanta Hawks), elegido el Jugador más Mejorado de la última temporada en la liga estadounidense, y Luguentz Dort, que también llegó a los Hawks luego de ser campeón y símbolo en Oklahoma City Thunder. Estos dos elementos le darán mayor poder físico al equipo, algo que le cuesta nivelar a la Albiceleste.

El próximo, en noviembre

Los restantes partidos de la Albiceleste para cerrar la ventana serán ante Bahamas, el jueves 26 de noviembre y nuevamente contra Canadá, el domingo 29 del mismo mes, ambos en Mar del Plata. Mientras que los últimos dos serán de visitante, en febrero de 2027 -sin fecha confirmada-, ante Puerto Rico y de nuevo ante los bahameños. Los tres primeros del Grupo F obtendrán la clasificación directa al Mundial. El cuarto todavía tendrá una oportunidad, considerando que también avanzará el mejor ubicado en esa posición entre los grupos E y F. En total, América dispone de siete plazas para Qatar.