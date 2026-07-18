Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado desde las 18, en el Hard Rock Stadium de Miami para definir el tercer puesto de Mundial 2026. Tras quedar a un paso de la final, ambos seleccionados intentarán despedirse del certamen con una victoria que les permita subir al podio y dejar una mejor imagen después de las dolorosas derrotas en semifinales.

Francia llega al encuentro que menos pensaba jugar. El principal candidato al título logró en los octavos de final un triunfo 3-0 a Suecia, en los cuartos eliminó a Paraguay por 1-0 y se instaló entre los cuatro mejores tras vencer 2-0 a Marruecos. Sin embargo, su sueño de volver a disputar su tercera final mundialista terminó en semifinales, donde cayó 2-0 frente a España.

Didier Deschamps, DT de Francia que disputará su último partido frente a su selección, reconoció que el duelo no tiene el valor de una final, aunque remarcó la importancia de competir hasta el final. "Tenemos el deber de honrar la camiseta de Francia y terminar el torneo de la mejor manera posible", expresó.

Inglaterra, por su parte, inició la fase eliminatoria con un trabajado triunfo por 2-1 sobre República Democrática del Congo. Después superó 3-2 a México en octavos y derrotó 2-1 a Noruega en cuartos de final. En semifinales estuvo cerca de dar el golpe ante Argentina, ya que comenzó ganando, pero terminó perdiendo 2-1 y quedó sin chances de pelear por el título.

65.326 espectadores, la capacidad del estadio para el tercer puesto.

Thomas Tuchel respaldó su trabajo pese a las críticas recibidas tras la eliminación frente a Argentina. "No tengo arrepentimientos. Debemos seguir creciendo y reducir la distancia con las mejores selecciones del mundo", aseguró el entrenador alemán, quien también pidió a su equipo cerrar el campeonato con una actuación convincente.

Si bien es el partido que ninguna selección de primera línea quiere jugar, el encuentro promete un alto nivel futbolístico, con figuras en cancha como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Harry Kane, quienes también pelean por el botín de oro.

Probables formaciones:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del partido:

Hora: 18.00

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Estadio: Miami