La Selección argentina derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026 y clasificó a una nueva final de la Copa del Mundo. Tras el partido disputado este 15 de julio en Atlanta, el defensor Lisandro Martínez aseguró que el equipo "no podía perder" un encuentro de semejante trascendencia.

El zaguero del Manchester United, que fue titular, recibió una tarjeta amarilla y luego fue reemplazado por Nicolás Otamendi en el segundo tiempo, destacó el compromiso del plantel y expresó: "Siento orgullo al vestir esta camiseta".

Además del análisis deportivo, Martínez aprovechó la repercusión del triunfo para enviar un mensaje a los miles de argentinos que comenzaron a celebrar en el Obelisco y distintos puntos del país: pidió que los festejos sean con responsabilidad y que la gente "se cuide".

Lisandro Martínez destacó el valor emocional del triunfo

Las declaraciones del defensor reflejaron el clima que se vivió después de una de las semifinales más intensas del torneo.

"No podíamos perder este partido", afirmó Martínez al finalizar el encuentro.

El exfutbolista de Defensa y Justicia remarcó que vestir la camiseta argentina representa un orgullo y sostuvo que el plantel mantiene el objetivo de representar al país dentro y fuera de la cancha.

El pedido a los hinchas argentinos tras la clasificación

Uno de los momentos más destacados de sus declaraciones llegó cuando se dirigió directamente a los simpatizantes.

Martínez pidió celebrar con prudencia y evitar situaciones de riesgo.

"Les pedimos que se cuiden", expresó, antes de insistir en un mensaje de unidad para todos los argentinos.

La recomendación cobra relevancia debido a las masivas concentraciones que comenzaron inmediatamente después del triunfo, especialmente en el Obelisco y otras ciudades del país.

Una remontada que vuelve a quedar en la historia del Mundial

Argentina logró revertir un partido que comenzó cuesta arriba.

Inglaterra se había puesto en ventaja gracias al gol de Antony Gordon, pero el equipo dirigido por Lionel Scaloni reaccionó en el segundo tiempo.

Dos asistencias de Lionel Messi permitieron los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que sellaron el 2-1 definitivo y el pase a la final del Mundial 2026.

Lisandro Martínez consolida una defensa que volvió a responder

El defensor disputó su segundo Mundial y fue titular en los siete partidos del torneo, formando una de las parejas centrales más sólidas junto a Cristian "Cuti" Romero.

Pese a la exigencia física del encuentro y la amonestación recibida, completó otro partido importante hasta ser reemplazado por Nicolás Otamendi en la segunda etapa.

Su continuidad confirma la confianza de Lionel Scaloni en una defensa que ha sido uno de los pilares de la campaña argentina.