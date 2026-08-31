En un encuentro vital para sus aspiraciones, la Selección Argentina de básquet le gana a Canadá por las Eliminatorias FIBA. El duelo tiene lugar en el estadio Videotron Centre, de Quebec, y los de Pablo Prigioni buscarán una victoria ante el rival más fuerte de su zona, que llega invicto tras ganar sus siete partidos de los clasificatorios. El encuentro es transmisión de TyC Sports, DSports y Courtside, la plataforma FIBA.

Con un primer cuarto muy sólido en defensa y acertado desde el triple con Nicolás Laprovittola como principal arma, el conjunto nacional logró adelantarse ante los canadienses, que comenzaron mejor pero fueron sucumbiendo ante los aciertos de tres puntos de Argentina, que con un parcial de 13-0 logró adelantarse por 29-23 al término del primer período. La Albiceleste arrancó el duelo con Facundo Campazzo, Laprovittola, Leandro Bolmado, Gabriel Deck y Francisco Cáffaro como quinteto inicial.

Así llegan al duelo

Los canadienses tienen récord de 7-0 y están punteros, siendo escoltados por Argentina, que arrastra un registro de 6-1. La Albiceleste viene de ganarle el último jueves a Puerto Rico, en Mar del Plata por 89 a 75, dejando una buena imagen y con tres jugadores destacados en Leandro Bolmaro, Gabriel Deck y Facundo Campazzo, el líder del conjunto nacional. El equipo que conduce Prigioni pudo ganarle a Canadá en las semifinales de la AmeriCup 2025, 83-73, sin sus jugadores de la NBA. En caso de repetir esta noche, el elenco argentino quedará muy cerca del Mundial.

Argentina enfrenta a Canadá en clasificatorias FIBA rumbo a Qatar 2027

Argentina repite los 12 jugadores del último partido. Canadá, por su parte, incorpora para hoy a Nickeil Alexander-Walker (Atlanta Hawks), elegido el Jugador más Mejorado de la última temporada en la liga estadounidense, y Luguentz Dort, que también llegó a los Hawks luego de ser campeón y símbolo en Oklahoma City Thunder. Estos dos elementos le darán mayor poder físico al equipo, algo que le cuesta nivelar a la Albiceleste.

Hasta noviembre

Los restantes partidos de la Albiceleste para cerrar la ventana serán ante Bahamas, el jueves 26 de noviembre y nuevamente contra Canadá, el domingo 29 del mismo mes, ambos en Mar del Plata. Mientras que los últimos dos serán de visitante, en febrero de 2027 -sin fecha confirmada-, ante Puerto Rico y de nuevo ante los bahameños. Los tres primeros del Grupo F obtendrán la clasificación directa al Mundial. El cuarto todavía tendrá una oportunidad, considerando que también avanzará el mejor ubicado en esa posición entre los grupos E y F. En total, América dispone de siete plazas para Qatar.