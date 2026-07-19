La Selección Argentina llegó al estadio 90 minutos antes del pitazo inicial por la final del Mundial 2026 ante España rodeada de mucha expectativa alrededor de Lionel Messi y la revalorización de las entradas en la reventa.

A partir de algunas postergaciones de vuelos en Estados Unidos y diferentes situaciones, los revendedores han tenido que bajar sus expectativas y alrededor del MetLife de Nueva Jersey comienza a ser posible comprar tickets en valores oficiales.

Mientras tanto, los equipos arribaron al escenario mundial. Primero lo hizo España y diez minutos más tarde ingresó la Scaloneta a la zona de vestuarios.

Esta vez, la realización de los shows previos dificultó el ritual de los caramelos por parte de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Ambos debieron esperar unos minutos para salir al campo de juego porque en ese momento cantaba Post Malone (Speed).

De costado

A un costado del campo de juego, De Paul peló las golosinas en compañía de Paredes que esta tarde no será titular en el mediocampo.

Lionel Scaloni confirmó el 11 de la Argentina con: Emiliano Martínez, Gonzalo Montien, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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