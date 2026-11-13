Desde que asumió al frente de la Selección Argentina, Lionel Scaloni construyó un historial favorable frente a Uruguay. En seis enfrentamientos ante la Celeste, el entrenador campeón del mundo consiguió cuatro triunfos, un empate y sufrió una sola derrota, en una rivalidad que tuvo capítulos importantes tanto en la Copa América como en las Eliminatorias Sudamericanas.

El primer cruce de este registro se produjo en noviembre de 2019, cuando Argentina y Uruguay igualaron 2-2 en un amistoso disputado en Israel, Sergio Agüero y Lionel Messi de penal los tantos de Argentina. Cavani y Suarez los goles charrúa. Posteriormente, llegaron los encuentros oficiales, con resultados positivos para el seleccionado albiceleste.

En la Copa América 2021, Argentina se impuso por 1-0 con gol de Guido Rodríguez. Ese mismo año, por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, volvió a superar a Uruguay: primero con una contundente victoria por 3-0 en el Monumental y luego con un ajustado 1-0 en Montevideo.

Sin embargo, la racha tuvo un freno en noviembre de 2023. En La Bombonera, Uruguay se quedó con el triunfo por 2-0, con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez, en uno de los encuentros más recordados de aquella etapa de las Eliminatorias.

El último antecedente llegó el 21 de marzo de 2025, nuevamente en territorio uruguayo. Allí, Argentina consiguió una victoria por 1-0 gracias a un golazo de Thiago Almada, resultado que le permitió a Scaloni sumar otro triunfo en una cancha siempre complicada.

De esta manera, el entrenador argentino mantiene un balance favorable frente a Uruguay, con cuatro victorias en seis partidos. Un historial que refleja los resultados conseguidos por la Albiceleste ante uno de sus clásicos rivales sudamericanos.