El regreso de la Selección Argentina después del subcampeonato en el Mundial 2026 comenzó con entrenamientos y momentos de distensión en el predio de AFA en Ezeiza. En la previa de una nueva serie de amistosos, Emiliano Dibu Martínez mostró en sus redes sociales uno de los rituales que se mantienen intactos dentro del plantel: el tradicional asado.

A través de un video publicado en Instagram, el arquero del Chelsea recorrió la parrilla y presentó al encargado de preparar la comida. Diego, el asador, tenía una importante variedad de cortes listos para los integrantes del seleccionado. “¿Qué tenemos? ¿tenemos chori?”, preguntó Dibu Martínez mientras enfocaba la parrilla.

La respuesta incluyó prácticamente todos los clásicos de una reunión de la Selección Argentina. “Tenemos chori, mollejas... Primero, provoleta, morcilla, vacío, asado al asador, a la parrilla, ojo de bife, entraña y matambrito”, enumeró Diego frente a la cámara. Fiel a su estilo, el arquero respondió con humor: “Y un poquito de limón para bajar las calorías, ¿no?”.

El recorrido de Emiliano Martínez no terminó allí. El marplatense también mostró a Anto, a quien presentó con una particular definición: “la mejor cocinera del mundo”. La escena reflejó el clima distendido que atraviesa el grupo mientras Lionel Scaloni comienza a preparar al equipo para una etapa marcada por cambios importantes.

Además, Dibu Martínez aprovechó su llegada al país para despejar las dudas que habían surgido sobre su continuidad con la Selección Argentina. Después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, había escrito: “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”. Sin embargo, al ser consultado en Ezeiza fue contundente: “¿Duda en qué? Estoy acá. No, obviamente estoy acá. Disfruto de estar acá”.

El arquero también se refirió a la final perdida y reconoció que volver a disputar un partido decisivo tuvo un significado especial. “Es lindo llegar a una final de vuelta. Lamentablemente no la pudimos ganar, nos va a quedar la espina por mucho tiempo”, expresó Emiliano Martínez, quien además remarcó que disfruta cada convocatoria y buscará mantener el arco en cero.

Dibu Martínez y el típico asado de la Selección

Mientras tanto, Lionel Scaloni ya definió uno de los principales cambios que tendrá el seleccionado después de la era Lionel Messi. El entrenador confirmó que Cristian Romero será el próximo capitán y aseguró: “Cuti es el indicado”. Nicolás Otamendi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez aparecen entre las alternativas para asumir ese liderazgo, aunque todavía no está definido quién heredará la camiseta número 10.

La renovación comenzará con una seguidilla de amistosos. El primer partido será ante Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, la Selección Argentina enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental y cerrará la fecha FIFA contra Benín, el martes 6, en una jornada que tendrá como protagonista a Lionel Messi y su despedida del equipo nacional.