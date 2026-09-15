Copa Davis: cómo será la cancha de Argentina-Turquía y la inédita tecnología que llega al Ruca Che

La Selección argentina de tenis volverá a presentarse en el país por la Copa Davis el próximo fin de semana cuando reciba a Turquía por el Grupo Mundial I, con el objetivo de volver a la instancia de Qualiferis. La serie se disputará el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che de Neuquén y tendrá varias particularidades. Argentina jugará sobre una cancha rápida construida especialmente para la ocasión, utilizará las mismas pelotas de Roland Garros y tendrá por primera vez en una serie disputada en el país el sistema Hawk-Eye Live, sin jueces de línea visibles.

El escenario comenzó a tomar forma el martes pasado, cuando se inició el armado del court que recibirá a los equipos. La cancha, provista por la empresa española GreenSet, estará montada sobre una estructura de madera y tendrá un acabado compuesto por resina acrílica y dióxido de silicio, un material que determina la textura de la superficie.

La superficie tendrá una velocidad intermedia, nivel 3 según la clasificación de World Tennis, y presentará características similares a las utilizadas en algunos de los torneos más importantes del circuito, como el Australian Open, las ATP Finals y las Finales de la Copa Davis que se disputan en Bologna.

Para los jugadores argentinos, la adaptación será uno de los puntos centrales de la previa. Desde mañana, cuatro días antes del comienzo de la serie, podrán entrenarse oficialmente en el escenario y comenzar a familiarizarse con la velocidad de la cancha, el pique de la pelota, la iluminación y las dimensiones del estadio.

Una tecnología inédita para la Copa Davis en Argentina

Una de las principales novedades estará en la forma en que se determinarán las pelotas buenas y malas. Por primera vez en una serie de Copa Davis disputada en Argentina, no habrá jueces de línea visibles dentro de la cancha.

En su lugar se utilizará el Electronic Line Calling Live, conocido popularmente como Hawk-Eye Live. El sistema utiliza cámaras para determinar automáticamente si una pelota picó dentro o fuera de los límites de la cancha y comunicará el resultado durante el partido.

La pelota también será parte de la adaptación

Otro elemento que puede tener incidencia en el desarrollo de los partidos será la pelota elegida para la serie. Argentina y Turquía jugarán con las Wilson Roland Garros, las mismas que se utilizan durante el Grand Slam que se disputa sobre polvo de ladrillo en París.