Hay partidos que trascienden una fecha, una competencia o el carácter de amistoso. Argentina y Uruguay protagonizan uno de ellos. Dos selecciones separadas por el Río de la Plata, pero unidas por una rivalidad futbolística que lleva más de 125 años y que convirtió cada enfrentamiento en un capítulo especial de la historia del deporte sudamericano.

Este viernes, desde las 20, La Bombonera será el escenario de un nuevo encuentro entre la Albiceleste y la Celeste. Será el enfrentamiento número 197 según el historial estadístico aportado, aunque algunas referencias históricas pueden variar de acuerdo con los criterios utilizados para contabilizar los partidos internacionales. Una rivalidad que tuvo finales, goleadas, consagraciones y encuentros que quedaron grabados en la memoria de ambas parcialidades.

En el balance general, Argentina lleva la delantera con 92 victorias, mientras que Uruguay consiguió 57 triunfos y otros 47 compromisos terminaron igualados. Números que reflejan el predominio albiceleste, aunque no alcanzan para dimensionar por completo la trascendencia de un clásico que nunca perdió vigencia.

El primer enfrentamiento y el nacimiento de una rivalidad histórica

Para encontrar el origen de esta historia hay que viajar hasta el 16 de mayo de 1901. En Montevideo, argentinos y uruguayos disputaron uno de sus primeros grandes enfrentamientos internacionales, con victoria para el seleccionado nacional por 3-2.

Desde entonces, el clásico comenzó a construir una trayectoria que lo convertiría en uno de los enfrentamientos más repetidos del fútbol entre selecciones. Más de un siglo después, cada nuevo cruce suma otro episodio a una rivalidad que atraviesa generaciones.

Pero si existe un partido que ocupa un lugar especial en la memoria futbolística de ambos países es la final del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930.

La final del Mundial 1930: el capítulo más trascendental

El 30 de julio de 1930, el estadio Centenario de Montevideo recibió la primera final de una Copa del Mundo. Argentina y Uruguay llegaron a la definición después de superar sus respectivas semifinales y se encontraron frente a frente por el primer título mundial de la historia.

La Albiceleste se fue al descanso en ventaja por 2-1, pero el conjunto uruguayo reaccionó en la segunda mitad, dio vuelta el marcador y terminó imponiéndose por 4-2. Con más de 68.000 espectadores en las tribunas, la Celeste levantó el primer trofeo mundial.

Una derrota que quedó marcada en la historia argentina y una consagración que se convirtió en uno de los mayores orgullos del fútbol uruguayo. No fue solamente una final: fue el primer gran capítulo de una rivalidad que ya tenía historia y que encontró en una Copa del Mundo su escenario más importante.

Las goleadas que marcaron el historial

Como ocurre en los clásicos de semejante trayectoria, también hubo resultados que quedaron registrados por su contundencia.

La mayor victoria argentina frente a Uruguay fue el 6-0 conseguido el 19 de julio de 1902, en un encuentro amistoso. Una diferencia que todavía permanece como la goleada más amplia de la Albiceleste en este enfrentamiento.

Del otro lado, Uruguay también tuvo una tarde inolvidable. En la Copa América de 1959, disputada en Ecuador, la Celeste consiguió su triunfo más abultado ante Argentina al imponerse por 5-0.

Dos resultados que muestran que, más allá de la diferencia estadística favorable al seleccionado argentino, el clásico también tuvo momentos de dominio absoluto de uno y otro lado.

Los últimos enfrentamientos: Uruguay también supo imponerse

En los cruces más recientes, Argentina consiguió resultados importantes y logró sostener una ventaja en el historial inmediato.

El último enfrentamiento se disputó el 21 de marzo de 2025, en Montevideo, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Aquella noche, la Albiceleste se impuso por 1-0 gracias a un verdadero golazo de Thiago Almada, en un partido exigente frente a una selección uruguaya que buscó hacerse fuerte como local.

Sin embargo, la Celeste también dejó su marca en esta serie reciente. En noviembre de 2023 consiguió una victoria por 2-0 en La Bombonera, con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez, en un resultado que cortó una extensa racha invicta de Argentina.

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos seleccionados fueron:

Uruguay 0-1 Argentina | 21/03/2025 | Eliminatorias Sudamericanas.

Argentina 0-2 Uruguay | 16/11/2023 | Eliminatorias Sudamericanas.

Uruguay 0-1 Argentina | 12/11/2021 | Eliminatorias Sudamericanas.

Argentina 3-0 Uruguay | 10/11/2021 | Eliminatorias Sudamericanas.

Argentina 1-0 Uruguay | 18/06/2021 | Copa América.

Argentina y Uruguay, otra vez frente a frente

El historial marca una ventaja argentina, pero los números no juegan cuando la pelota comienza a rodar. La historia de este clásico demuestra que cada encuentro tiene su propio desarrollo y que las diferencias estadísticas quedan rápidamente en segundo plano.

Este viernes, La Bombonera será testigo de un nuevo capítulo. Argentina buscará ampliar su dominio histórico, mientras que Uruguay intentará volver a imponerse ante su clásico rival.

Serán 90 minutos para agregar otra página a una rivalidad centenaria. Porque entre argentinos y uruguayos, un amistoso puede tener nombre de clásico, pero difícilmente se juegue como uno.