Argentina se juega el pasaje a la final del Mundial 2026 desde las 16hs ante Inglaterra en Atlanta, por la semifinales de la competencia, donde la historia dice que nunca perdió en esta instancia, ganando los cinco boletos que tuvo en juego, tres de ellos en los 90´, y dos por penales.

Hasta la edición de Qatar 2022, las semifinales eran el famoso sexto partido, hoy con el nuevo formato se convirtió en el 7mo juego donde están los 4 mejores. En esta instancia, Argentina estuvo en cinco oportunidades, donde sólo consiguió triunfos.

En la primera edición de la Copa Mundial disputada en Uruguay 1930, el combinado albiceleste se impuso de manera contundente en el Estadio Centenario ante Estados Unidos por 6-1, con un doblete de Stábile, otro doblete de Peucelle, un tanto de Scopelli y otro convertido por Monti. El conjunto norteamericano descontó sobre el cierre con un gol de Brown.

Mascherano, una de las figuras en el duelo ante Países Bajos en el 2012

La segunda vez que jugó una semifinales, y dejando de lado el formato de disputa en grupos, pasando a eliminación directa, fue en México 1986 frente a Bélgica. Con dos goles de Diego Maradona, la Selección se impuso 2-0 y selló el pasaje a la final, donde obtendría su segunda corona mundial.

La edición de Italia 1990 volvió a tener a Argentina en una semifinal. Tras igualar 1-1 con el seleccionado anfitrión, el conjunto dirigido por Carlos Bilardo se impuso 4-3 en la definición por penales, con Sergio Goycochea como gran figura, para acceder nuevamente al partido decisivo donde cayó ante Alemania.

Luego de varios años de no poder pasar los cuartos de final, llegó Brasil 2014, donde la historia se repitió: después de un cerrado 0-0 frente a Países Bajos, la Selección de Alejandro Sabella ganó 4-2 en la tanda de penales, gracias a las atajadas de Sergio Romero, y regresó a una final mundialista después de 24 años.

Argentina superó con categoría a Croacia en Qatar 2012

El antecedente más reciente corresponde a Qatar 2022, cuando el equipo de Lionel Scaloni venció con autoridad 3-0 a Croacia en semifinales, con una actuación sobresaliente de Lionel Messi y Julián Álvarez, para luego coronarse campeón del mundo ante Francia.

En total disputó 5 veces semifinales del mundo, obteniendo misma cantidad de festejos, tres de ellos en los 90 minutos, y dos desde la definición desde el punto de penal. Históricamente, el sexto partido suele encontrar a la Albiceleste en su mejor versión.

Todas las semifinales disputadas: