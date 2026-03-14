La acción de la UFC vuelve a encender el octágono en Las Vegas con una velada cargada de adrenalina que tendrá presencia argentina en el centro de la escena. El marplatense Kevin “El Chino” Vallejos protagonizará la pelea estelar del evento cuando se enfrente al estadounidense Josh Emmett en el combate principal del UFC Vegas 114.

Será una noche especial para el peleador argentino de 24 años, que atraviesa el mejor momento de su carrera y tendrá su primera oportunidad como protagonista principal de un evento de la organización más importante de las artes marciales mixtas.

Vallejos llega a este compromiso tras un gran presente dentro del octágono. El argentino viene de una contundente victoria por nocaut frente al georgiano Giga Chikadze, actuación que incluso le valió un bono por desempeño y lo metió entre los mejores del ranking del peso pluma.

Enfrente estará el experimentado Josh Emmett, un veterano de la categoría y ex retador al título interino, conocido por su potencia de golpeo y su capacidad de definir peleas por nocaut. Sin embargo, el estadounidense atraviesa un momento irregular, con varias derrotas en sus últimas presentaciones, por lo que el combate aparece como una oportunidad clave para ambos.

El duelo entre Vallejos y Emmett promete un choque explosivo entre dos peleadores de estilo ofensivo, en una pelea que podría marcar el futuro del argentino dentro de la división peso pluma.

La velada se llevará a cabo en el UFC Apex de Las Vegas y contará con una cartelera cargada de combates atractivos. Entre los principales enfrentamientos también se destacan el duelo entre Amanda Lemos y Gillian Robertson, además de los cruces entre Andre Fili y José Miguel Delgado, Ion Cutelaba frente a Oumar Sy y Marwan Rahiki contra Harry Hardwick.

El evento será transmitido en vivo a través de Paramount+, con las peleas preliminares comenzando desde las 18 (hora de Argentina), mientras que el plato fuerte de la noche iniciará a partir de las 21.

Todas las miradas estarán puestas en Vallejos, que buscará aprovechar su gran momento para dar otro golpe en la UFC y seguir escalando posiciones en la élite de las artes marciales mixtas.