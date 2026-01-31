El convenio entre UFC y Paramount+ comenzó con cifras contundentes en términos de audiencia. El festival realizado el fin de semana pasado se convirtió en la transmisión en vivo más vista en la historia de la plataforma, con un promedio de casi 5 millones de espectadores simultáneos por minuto durante la cartelera principal y un pico que alcanzó los casi 6 millones.

En total, alrededor de 7.180.000 hogares siguieron las peleas a nivel global, un dato que refuerza el peso del MMA (Midex Martial Arts en su sigla en inglés y significa Artes Marciales Mixtas en español), como producto premium dentro del streaming deportivo. Estos números posicionan al UFC como uno de los principales motores de atracción de usuarios para Paramount+, especialmente tras la eliminación del modelo tradicional de pago por evento en varios mercados.

En lo deportivo, la velada estuvo encabezada por la pelea por el título interino de peso ligero entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje. El estadounidense se impuso por decisión unánime tras dominar los cinco asaltos, resultado que lo proyecta como uno de los principales candidatos a disputar el cinturón indiscutido en 2026 frente al actual campeón, Ilia Topuria.

La cartelera incluyó además combates de alto impacto, como la victoria de Sean O’Malley ante Song Yadong y el triunfo de la brasileña Natalia Silva frente a la ex campeona Rose Namajunas. El rendimiento de la velada refuerza el valor estratégico del acuerdo firmado el año pasado entre UFC y Paramount, estimado en unos 7.700 millones de dólares, que garantiza a los suscriptores acceso a todos los acontecimientos numerados, Fight Nights y contenidos originales de la organización sin costo adicional.