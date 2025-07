Vallejos y Ribovics: la legión argentina que enciende la UFC en Las Vegas

La UFC vuelve a brillar este fin de semana en el Apex de Las Vegas con fuerte presencia argentina. Kevin Vallejos, nacido en Mar del Plata, y Esteban Ribovics serán los encargados de representar a nuestro país en la cartelera principal de un evento que promete emociones y nuevos desafíos para la legión nacional en las artes marciales mixtas.

El foco principal está puesto en Vallejos, quien protagoniza uno de los cruces más picantes en redes sociales de la previa. El “Chino”, que buscará su segunda victoria consecutiva tras un debut impactante con nocaut, protagonizó un cruce digital con el estadounidense Danny Silva, rival de ascendencia mexicana, que calentó el ambiente.

A pocas horas del pesaje, Vallejos compartió en su cuenta de X (ex Twitter) que Silva lo había bloqueado tras una polémica por el peso del estadounidense, señalando que “debería bloquear a todos los que lo critican, no a mí”. Silva respondió desde Instagram con una historia en la que aparece disfrutando de su última comida antes del corte de peso, acompañado de la frase “Sí, puede que no llegue al peso”.

La tensión se instaló en la previa y se suma al atractivo del duelo que abrirá la cartelera principal del UFC Fight Night este sábado a las 22 horas de Argentina,

Kevin Vallejos, con 22 años y un récord profesional de 15 victorias y una sola derrota, busca consolidar su lugar en la organización tras su fulminante debut en marzo, cuando noqueó en el primer asalto al surcoreano Seung Woo Choi. “Me gusta Apex. Sé que todos quieren verme pelear en una Arena, y algún día lo haré, pero siento que Apex es mi hogar. Estoy feliz de volver”, afirmó el marplatense.

Por su parte, Esteban Ribovics, otro representante argentino, también se presentará en la noche con la misión de seguir ganando terreno en la UFC y demostrar que la sangre nacional está para grandes cosas en las MMA.

El evento contará además con peleas de alto nivel, entre ellas el duelo en peso mosca entre los invictos Tatsuro Taira (Japón) e HyunSung Park (Corea del Sur), consolidando una cartelera atractiva para los fanáticos del deporte.

El sábado se vivirá una noche con sabor argentino, marcada por combates que pueden catapultar a Vallejos y Ribovics en la UFC y una previa cargada de idas y vueltas que anticipan un espectáculo apasionante.