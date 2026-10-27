Argentinos Juniors recibirá a Independiente Rivadavia este martes 27 de octubre, desde las 19, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El encuentro será clave para las aspiraciones de ambos equipos en la pelea por los primeros puestos. El árbitro y la señal de televisión que transmitirá el partido están pendientes de confirmación.

La recta final del Torneo Clausura empieza a definir objetivos y en La Paternal habrá un enfrentamiento que promete mucho. Argentinos Juniors recibirá este martes a Independiente Rivadavia en un cruce entre dos equipos que buscan consolidarse entre los protagonistas del campeonato y mantienen sus aspiraciones en la tabla anual.

El estadio Diego Armando Maradona será el escenario de un partido que puede tener consecuencias directas en la pelea por los primeros puestos. El Bicho llega como escolta de la Zona B, mientras que la Lepra mendocina necesita sumar para mantenerse en la zona de clasificación a los playoffs y no perder terreno en la clasificación general.

Argentinos quiere alcanzar la cima

El equipo dirigido por Nicolás Diez atraviesa un buen presente y llega con la confianza que le dio su victoria por 1-0 frente a Banfield en el estadio Florencio Sola. Matías Giménez Rojas marcó el gol que le permitió al conjunto de La Paternal sumar tres puntos importantes y sostenerse en los primeros puestos.

Argentinos acumula 25 unidades y ocupa el segundo lugar de la Zona B, a tres de Rosario Central, que ya disputó su compromiso de la fecha y alcanzó los 28 puntos. Sin embargo, el Bicho tiene un partido pendiente y sabe que una victoria ante Independiente Rivadavia le permitiría igualar al Canalla en la cima.

La pelea también se extiende a la tabla anual. Con 54 puntos, Argentinos se encuentra a tres de Boca, que encabeza esa clasificación, y buscará aprovechar la localía para seguir alimentando sus aspiraciones.

Los números respaldan su candidatura: convirtió 17 goles y recibió 11 en sus primeros 13 encuentros del Clausura. Ahora tendrá la oportunidad de dar otro paso importante ante un rival que también necesita sumar.

La Lepra mendocina quiere dar el golpe

Independiente Rivadavia llega a La Paternal después de un empate que dejó sensaciones encontradas. En Mendoza, el equipo de Alfredo Berti igualó 2-2 con Tigre en un partido que parecía tener encaminado, pero que se le escapó en los últimos minutos.

La Lepra se había puesto en ventaja y logró recuperar la diferencia con un tanto de José Florentín al comienzo del segundo tiempo. Sin embargo, el Matador encontró la igualdad en tiempo de descuento por intermedio de Manuel Fernández y dejó al conjunto mendocino con un sabor amargo.

Con 19 puntos en el Clausura, Independiente Rivadavia necesita ganar terreno para afirmarse entre los equipos que avanzarán a los playoffs. Pero su objetivo no se limita al torneo: también protagoniza una intensa disputa en la tabla anual.

El conjunto mendocino suma 53 unidades, apenas una menos que Argentinos y a cuatro de Boca, el líder de esa clasificación. Por eso, una victoria en La Paternal representaría mucho más que una recuperación después del empate con Tigre: le permitiría superar a un rival directo y fortalecer sus aspiraciones en la recta final de la temporada.

Las probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Luis Sequeira; Matías Fernández, Matías Reali y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Un partido que puede mover la tabla

Con Argentinos buscando alcanzar a Rosario Central e Independiente Rivadavia decidido a mantenerse en la pelea, el enfrentamiento promete ser uno de los atractivos de la fecha 14 del Clausura.

El Bicho intentará hacer valer su fortaleza como local para acercarse a la cima, mientras que la Lepra mendocina buscará recuperarse del empate ante Tigre y dar un golpe que puede cambiar su posición en la tabla anual.