En la previa del esperado duelo del domingo, Boca y River llegan al Superclásico con objetivos importantes por delante. Mientras el Xeneize, clasificado a octavos de final del Torneo Clausura y líder de la tabla anual con 57 puntos, pretende seguir en la cima, el Millonario va a La Bombonera buscando asegurar su pase a los playoffs y acercarse a los puestos de Copa Libertadores en la clasificación del año, donde por ahora se ubica en el séptimo puesto.

En la proyección actual de los cruces, por el momento Boca se enfrentaría con Barracas Central. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena aparece tercero en la Zona A y jugaría con el sexto de la Zona B. Por su parte, el River ocupa el cuarto lugar de ese grupo y jugaría ante Lanús. De mantenerse esas posiciones hasta el cierre de la fase regular, ambos podrían avanzar por sectores diferentes del cuadro y solo encontrarse en una hipotética final.

Así quedarían los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026

Parte superior del cuadro:

Instituto (1° de la Zona A) vs. Huracán (8° de la Zona B).

River (4° de la Zona B) vs. Lanús (5° de la Zona A).

Argentinos Juniors (2° de la Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (7° de la Zona A).

Boca (3° de la Zona A) vs. Barracas Central (6° de la Zona B).

Parte inferior del cuadro:

Rosario Central (1° de la Zona B) vs. Independiente (8° de la Zona A).

Defensa y Justicia (4° de la Zona A) vs. Belgrano (5° de la Zona B).

Vélez (2° de la Zona A) vs. Sarmiento (7° de la Zona B).

Gimnasia La Plata (3° de la Zona B) vs. Newell's (6° de la Zona A).

Así está la Tabla Anual 2026

Finalizada la fecha 14, Boca encabeza la clasificación acumulada con 57 puntos. Detrás viene Rosario Central con 56 que le mete presión al Xeneize, mientras que Vélez escaló en la clasificación y quedó tercero con 55, en el último puesto que da boleto a la Copa Libertadores. Por su parte, River está séptimo con 52 unidades, casi adentro de la Copa Sudamericana y aún con chances de meterse en la Libertadores 2027.