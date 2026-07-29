Rosario Central y Racing Club de Avellaneda igualaron 0 a 0 en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El comienzo fue friccionado y con imprecisiones. Aunque pasados los primeros diez minutos, el local tuvo más posesión y producto de su buen trato de pelota metió en su campo a su rival. Racing comenzó a salir y respondió con una rápida contra en la que Lautaro Díaz quedó mano a mano que Conan Ledesma, pero su remate fue desviado.

El partido se abrió y Central respondió con un ataque de Jáminton Campaz que tras dejar un hombre en el camino disparó al arco y Facundo Cambeses le ahogó el grito. En el tramo final de la primera mitad el Canalla volvió a estar más cerca y Nazareno Colombo desvió en la línea un centro venenoso de Giovanni Cantizano.

En el complemento el equipo de Jorge Almirón estuvo cerca de abrir el marcador con un tanto de taco de Facundo Mallo, pero fue anulado por posición adelantada previa de Ignacio Ovando.

Luego el cotejo entró en una meseta y perdió el ritmo. Ambos equipos perdieron lucidez y no hubo peligro en las áreas. Tampoco alcanzó del lado de Central el ingreso de Franco Cervi (a los 71 minutos), quien volvió al club luego de once años.

Con este empate Racing quedó segundo en la Zona B con 4 puntos. En el arranque venció 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima La Plata. Rosario Central es undécimo y sumó su primer punto luego de su debut con derrota 2 a 1 ante el campeón, Belgrano en Córdoba

En la próxima fecha, Racing recibirá a Tigre este sábado desde las 20.30, mientras que Rosario Central visitará a River Plate el domingo a partir de las 19.15.

Homenaje

Antes del comienzo del partido, Giovani Lo Celso fue a ver el encuentro fue ovacionado y Di María le dio una placa por su actuación en el Mundial 2026, lució una campera con 4 estrellas.

La Previa

Rosario Central y Racing se enfrentarán 21.15hs en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El Gigante de Arroyito será el escenario de un cruce entre dos equipos con dispar resultado en el debut: el Canalla cayó ante el último campeón, mientras La Academia doblegó al Lobo en Avellaneda.

Con la mente puesta en los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Corinthians; Rosario Central buscará de local volver al triunfo y encaminar su inicio de semestre. El equipo que dirige Jorge Almirón cayó ante Belgrano en Córdoba por 2-1 en el debut del Grupo A.

En frente está el Racing de Juan Pablo Vojvoda, que en el debut de la competencia logró el triunfo por 2-1 ante Gimnasia en un polémico arbitraje que perjudicó al elenco de La Plata. Para este juego, La Academia aún no puede contar con “Maravilla” Martínez que aún no cumplió su sanción de la competencia pasada.

Di María será titular en el debut como local de canalla en la competencia

Racing lidera el historial oficial general ante Rosario Central. Se han enfrentado un total de 161 veces en el profesionalismo y era amateur/copas, con 64 triunfos para la Academia, 55 victorias para el Canalla y 42 empates.

La historia reciente entre Central y Racing ocurrió en los cuartos de final del Torneo Apertura, donde el elenco rosarino superó al de Avellaneda por 2-1, en alargue y con un polémico arbitraje de Darío Herrera, quien dejó a la visita con 2 jugadores nuevos, y una fuerte descarga post cotejo de Diego Milito, presidente de la Academia, donde atacó a todos: "cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente. Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Expresó.

Probables Formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Probables Formaciones:

Hora: 21.15

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Yamil Possi

Estadio: Gigante de Arroyito