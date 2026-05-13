Argentinos Juniors derrotó a Huracán por 1 a 0 en duelo correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en el Estadio Diego Armando Maradona en el porteño barrio de La Paternal. A los 4 minutos del primer tiempo suplementario, Tomás Molina de cabeza marcó el tanto que le dio el triunfo a los de "Nico" Diez.

El arbitraje estuvo cargo Fernando Echenique con transmisión en vivo a través de TNT Sports. El Bicho en las semifinales se medirá con Belgrano de Córdoba que se impuso a Unión de Santa Fe por 2 a 0 en La Docta.

La primera mitad fue pareja con un juego friccionado y cortado. Argentinos haciendo uso de su buen trato de la pelota y enfrente un equipo ordenado como el Huracán de Diego Martínez.

En este contexto el Bicho lo buscó con el remate de Tomás Molina que fue desviado por Hernán Galíndez. También intentó Hernán López Muñoz, pero su tiro fue rechazado por Ignacio Campo. Por el lado del Globo, Lucas Blondel avisó, pero su disparo se fue desviado.

Aunque en el inicio del complemento el elenco de Parque Patricios tuvo dos claras con sendas salvadas del arquero local Brayan Cortés, primero ante un cabezazo de Hugo Nervo y luego con un remate de Jordy Caicedo, donde la pelota no llegó a cruzar de forma completa la línea.

El trámite fue intenso ya que Argentinos reaccionó con un movedizo Alan Lescano por la banda derecha y en una de sus llegadas asistió a Tomás Molina cuyo cabezazo se fue cerca del travesaño. El elenco de La Paternal siguió intentando y el ingresado Lautaro Giaccone le entró mordida ante Galíndez, que que se quedó con la pelota.

El Bicho fue más en la segunda mitad y en el epílogo Molina tuvo el triunfo con un remate de media distancia que pasó cerca. Ante la igualdad en los 90 minutos, debió jugarse la media hora de alargue.En arranque del primer tiempo suplementario un perfecto centro de Leandro Lozano promovió la revancha a Molina que con un franco cabezazo que rompió el cero.

El sábado Argentinos Juniors se medirá con Belgrano de Córdoba, para determinar el primer finalista del certamen

La Previa

Desde las 21.30, en el Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors recibirá a Huracán en el segundo cruce de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Bicho hizo valer su localía en La Paternal y dejó en el camino a Lanús por 2-0 con los goles de Francisco Álvarez y Alan Lescano. El equipo de Nicolás Diez llega luego de quedar tercero en el Grupo B y buscar dar otro paso clave en La Paternal.

Romero marcó por duplicado en La Bombonera para eliminar a Boca

Por otro lado, el Globo vivió una de las series más dramáticas en los octavos de final: eliminó a Boca en La Bombonera en tiempo suplementario, por 3-2, y con dos jugadores menos desde el primer tiempo del suplementario, y una gran acción de Galíndez bajo los tres palos. El Globo fue séptimo en el Grupo B de la fase regular.

Ambos equipos se vuelven a ver las caras luego de dos semanas, ya que se enfrentaron por la fecha 16 donde el Bicho se impuso al globo por 2-1. En el historial es favorable para Huracán que ganó 50 cotejos, Argentinos festejó en 33 oportunidades, mientras que igualaron en 44 ocasiones.

Lescano hizo el segundo ante Lanús y es una de las cartas de gol en el bicho

Probables formaciones:

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Datos del Partido:

Hora: 21.30

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Hernán Mastrángelo

Estadio: Diego Armando Maradona