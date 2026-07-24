Argentinos Juniors comenzó el Torneo Clausura 2026 con una victoria memorable. En un encuentro cargado de emociones, goles y cambios constantes en el desarrollo, el equipo de La Paternal derrotó 3-2 a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón gracias a un agónico tanto de Diego Porcel a los 44 minutos del segundo tiempo.

El partido correspondiente a la primera fecha de la Zona B tuvo todos los ingredientes de un verdadero partidazo. Sarmiento mostró carácter ante su gente y estuvo cerca de rescatar un punto, pero Argentinos encontró la última palabra y se quedó con tres unidades valiosas para arrancar el certamen con el pie derecho.

La primera emoción llegó a los 29 minutos del primer tiempo y fue para el conjunto local. Pablo Magnín encontró espacios para asistir a Junior Marabel, que definió con precisión para vencer a Brayan Cortés y establecer el 1-0 para el equipo dirigido por Facundo Sava.

Con la ventaja a su favor, Sarmiento se fue al descanso con mejores sensaciones, aunque Argentinos había mostrado herramientas para reaccionar. Y esa reacción llegó de manera contundente en el complemento.

Apenas comenzada la segunda mitad, a los dos minutos, Alan Lescano apareció para igualar las acciones y devolver al partido a los dirigidos por Nicolás Diez. El gol golpeó al local y le permitió al Bicho crecer en confianza.

La remontada se completó apenas diez minutos después. A los 12 minutos del segundo tiempo, Sebastián Prieto se sumó al ataque y definió con eficacia para dar vuelta el marcador y poner el 2-1 para la visita.

Cuando parecía que Argentinos tenía el encuentro bajo control, Sarmiento volvió a demostrar su capacidad de respuesta. A los 23 minutos, Renzo Orihuela ganó en las alturas tras una pelota parada y conectó un cabezazo certero para vencer a Cortés y decretar el 2-2.

Con el empate, el partido entró en una etapa de ida y vuelta permanente. Ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria y el encuentro se volvió cada vez más atractivo para los espectadores.

Cuando todo indicaba que el reparto de puntos sería inevitable, Argentinos encontró el golpe final. A los 44 minutos del complemento, Hernán López Muñoz filtró una asistencia precisa para Diego Porcel, que apareció en el momento justo para definir y establecer el 3-2 definitivo.

El tanto desató el festejo de todo el banco visitante y dejó sin reacción a un Sarmiento que había realizado un gran esfuerzo para mantenerse en partido. El pitazo final llegó instantes después y confirmó una victoria tan sufrida como valiosa para el conjunto de La Paternal.

Con este resultado, Argentinos Juniors arrancó el Clausura sumando tres puntos fuera de casa y ratificó su intención de volver a ser protagonista en la pelea por los primeros puestos. Sarmiento, por su parte, mostró aspectos positivos en su rendimiento, pero se quedó con las manos vacías en una noche en la que estuvo muy cerca de sumar.

El Bicho festejó en Junín gracias a su capacidad de reacción y a un golpe letal en los minutos finales, en uno de los encuentros más entretenidos de la jornada inaugural del Torneo Clausura 2026.