Argentinos Juniors perdió 2 a 0 ante Huracán en el estadio Diego Armando Maradona del porteño barrio de La Paternal, por la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

A los 8 minutos, una buena jugada de Bruno Barticciotto en conducción permitió el cambio de ritmo en mitad de cancha. El jugador de Huracán abrió el pase para Oscar Cartes que con un fuerte remate venció la resistencia del chileno Brayan Cortés.

La tarde se sigue complicando para el dueño de casa porque a los 25 minutos, el juez Pablo Dóvalo interpretó infracción de expulsión por parte de Franco Paredes, el lateral derecho. Dejó la sensación de ser una acción como para amarilla.

El Globo no perdonó, lo vio herido a su rival y amplió la ventaja a los 31, con la definición de Barticciotto que fue a buscar un centro atrás de su compañero.

El equipo de Nicolás Diez volvió a fallar en un partido decisivo, ante su gente, y aunque sigue en carrera por el Clausura y se metió en la Copa Libertadores, sigue en deuda con las muestras de carácter deportivo.

Síntesis

Argentinos Juniors 0: Brayan Cortés; Franco Paredes, Mateo Mendoza, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón, Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Huracán 2: Hernán Galíndez; Federico Vera, Martín Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Oscar Cortes, Bruno Barticciotto; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez..

Goles: PT 8' Cortés (H), 31' Barticciotto (H).

Cambios: PT 14' Tomás Molina por Giménez (AJ), 34' Kevin Coronel por Gutiérrez (AJ). ST al inicio Hernán López Muñoz por Porcel (AJ), 16' Leoonardo Gil por Kalinger (H), 19´Juan Bisanz por Barticciotto (H) e Ignacio Campo por Vera (H), 32’ Ignacio Pusetto por Caicedo (H), Rodrigo Fernández Cedreés por Cortés (H), Alan Alcaraz por Prietto (AJ) y Facundo Jainikoski por Verón (AJ).

Expulsado: PT 25' Paredes (AJ).

TV: TNT Sports.



Árbitro: Pablo Dóvalo.



VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Diego Armando Maradona, Buenos Aires.

La previa

El equipo que dirige Nicolás Diez depende de una victoria y de que Boca Juniors no le gane a Defensa y Justicia para quedarse con el título de Campeón de Liga, mientras que los de Diego Martínez buscarán un triunfo que les permita mantener sus chances de clasificación a los octavos de final.

El Bicho se encuentra segundo en la tabla anual, detrás de Boca con los mismos puntos (60) y peor diferencia de gol, y llega a la última jornada con posibilidades de quedarse con el título de Campeón de Liga. Para conseguirlo, deberá ganarle a Huracán y esperar que el Xeneize no derrote a Defensa y Justicia.

También está en la pelea Rosario Central, que se ubica a un punto del Bicho. En la Zona B, el conjunto de La Paternal suma 31 unidades y comparte el segundo puesto con el Canalla. En su última presentación venció 2 a 1 a Atlético Tucumán.

El encuentro se emitirá desde las 16 por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

Por su parte, Huracán atraviesa un momento complicado y acumula cuatro derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Diego Martínez suma 19 puntos en el Zona B y se encuentra noveno, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Para meterse entre los ocho mejores deberá conseguir una victoria ante Argentinos y esperar que Sarmiento o Independiente Rivadavia no sumen. En su última presentación cayó 2 a 0 frente a Tigre.