Boca Juniors, Argentinos y Rosario Central terminarán conformando el podio de la Tabla Anual 2026 en la Liga Profesional, porque el empate 1 a 1 de Independiente Rivadavia ante Gimnasia de Mendoza definió la parte alta de la tabla anual en la última fecha de la fase de grupos en el Torneo Clausura 2026.

La derrota de Vélez 2 a 0 en Santa Fe contra Unión lo relegó de esa lucha y el conjunto de Liniers no tendrá otro camino posible para marcar presente en la máxima cita que el campeonato en el Clausura.

El Tatengue debía ganar para soñar con los playoffs y esperar que Riestra le saque puntos a Independiente en Avellaneda. La misión se completó a medias porque los dirigidos por Frank Kudelka hicieron su parte, pero el Rojo festejó de manera agónica en el Libertadores de América y lo dejó sin nada.

El clásico mendocino abrió la jornada del sábado. Como visitante, el equipo dirigido por Alfredo Berti alcanzó un agónico empate ante el Lobo que lo dejó cuarto, a la espera de la liberación de un cupo por parte de los tres primeros para meterse en su segunda participación en la máxima cita del continente.

Expectante

El gol de Luis Díaz fue tan importante para Indepediente Rivadavia porque así logró superar la línea estadística de Gimnasia y Esgrima La Plata y El Fortín. Ahora, un un título de Boca en Copa Sudamericana o Copa Argentina le habilitaría el espacio para premiar a los de Cuyo.

La otra alternativa, es que el conjunto cuyano se quedé con el Clausura 2026.