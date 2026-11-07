La imagen en el Nuevo Gasómetro se repitió otra vez. El árbitro terminó el partido y los hinchas explotan contra los jugadores y la dirigencia. Otra vez se llevan una desilusión, en el marco de la decimoquinta y última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, Platense como visitante se impuso a San Lorenzo de Almagro por 2 a 0 y dejó al Ciclón afuera de los playoffs.

El Calamar jugó un gran partido y se quedó con tres puntos importantes de cara a la tabla anual del 2027. A pesar del triunfo, las victorias de Independiente y Unión no le permitieron meterse en los playoffs del Clausura y cerró su participación en el torneo.

Con la ilusión de meterse en los octavos de final, Platense salió al Nuevo Gasómetro en busca de un triunfo que le permitiera mantener vivas sus esperanzas de clasificarse a los playoffs. Desde el comienzo, el Marrón salió a plantarse en campo rival, buscando generar peligro por las bandas y sin descuidar el aspecto defensivo.

A los 20 minutos llegó la primera situación de peligro. Retamar recuperó la pelota en campo rival e intentó enviar un centro cruzado que fue interceptado y terminó en córner. Tras jugar la pelota parada en corto, Lagos volvió a meterla en el área para Gauto. El delantero envió un centro alto y pasado que encontró a Cuesta, quien, de cabeza, marcó el primero para el Calamar.

El gol generó un fuerte malestar en la gente del Ciclón y trasladó el nerviosismo al campo de juego. Platense supo aprovechar ese contexto y comenzó a crecer cada vez más en el partido. Incluso, estuvo cerca de ampliar la ventaja tras un centro de Gauto que Retamar conectó incómodo, sin poder darle dirección al arco.

En la última jugada del primer tiempo, San Lorenzo se acercó por primera vez con un centro cerrado de Rodríguez Pagano que Cozzani logró desviar con lo justo al córner. En la ejecución, la pelota recorrió toda el área hasta quedar en los pies de Ladstatter, quien volvió a enviar un centro que terminó estrellándose en el palo. De esta manera, Tense se fue al descanso en ventaja.

La segunda mitad comenzó con un ritmo frenético, de mucho ida y vuelta. En su afán por alcanzar el empate, San Lorenzo dejaba espacios en el fondo que Platense supo aprovechar. Apenas a los cinco minutos, Retamar combinó con Zapiola, quien probó desde la medialuna, pero Devecchi respondió y se quedó con el remate en dos tiempos.

En la jugada siguiente, Juan Gauto se sacó de encima la marca de Corujo a pura gambeta y envió un gran centro a la cabeza de Nicolás Retamar. El delantero solamente tuvo que empujarla para marcar el segundo gol del Calamar y ampliar la ventaja.

A partir de ese momento, el partido se terminó. San Lorenzo fue un mar de nerviosismo mientras los hinchas cantaban "que se vayan todos" y, para colmo, sufrió la lesión de Facundo Farías (probablemente un desgarro en el isquiotibial derecho) y la insólita expulsión de Guzmán Corujo, quien pareció buscar la roja con una falta exageradamente fuerte a Lencina en mitad de cancha. Se fue entre insultos.

Así, San Lorenzo suma una nueva decepción en un nuevo año para el olvido. Esta vez la actividad se le termina en noviembre, muy temprano para un club que es demasiado grande como para no salir de su crisis, la cual se agiganta año a año, a tal punto de que cada vez compite menos, o ni compite.