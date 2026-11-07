En una jornada inaugural de la 23° edición del ASICS K42 de Villa La Angostura, el atleta olímpico neuquino Javier Carriqueo y la rionegrina de Colonia Catriel Jimena Aliotti se consagraron como los ganadores de los 21K, la distancia que abrió la tradicional competencia.

La tradicional competencia de montaña comenzó con un gran nivel de atletas. En la rama masculina, Javier Carriqueo volvió a hacer valer su jerarquía y localía para quedarse con el escalón más alto del podio con un registro de 1 hora 36 minitos 38 segundos, seguido de cerca por el corredor bonaerense Ezequiel Pauluzak quien se ubicó en segunda posición por los senderos cordilleranos.

Por el lado de las damas, la gran protagonista de la jornada fue Jimena Aliotti. La corredora de Catriel cruzó la meta en el primer lugar de la general con 2 horas 5 minutos 10 segundos, tras una sólida e impecable estrategia de carrera, consolidándose como la reina de la distancia corta en una de las citas más exigentes del calendario sudamericano.

Javier Carriqueo y Jimena Aliotti ganan los 21K del K42 en Villa La Angostura

La acción de los 21 kilómetros y el inicio de la modalidad de Postas sirvieron como el prólogo perfecto para el plato fuerte del fin de semana. El epicentro de la competencia, montado sobre la calle Cerro Bayo, ya late al ritmo de lo que será la largada del K42 (42K) este sábado a partir de las 9 y de la modalidad de Postas 2x21K. A las 10.30 se correrán los 10K.

La organización confirmó que las condiciones están dadas para que los competidores hagan cumbre en el Cerro Bayo, donde además de la clasificación general se disputará el emblemático Premio Cumbre para los primeros en coronar la cima.