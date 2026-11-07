Argentinos Juniors y Huracán juegan desde las 17.30 en el estadio Diego Armando Maradona del porteño barrio de La Paternal, en el marco de la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El equipo que dirige Nicolás Diez depende de una victoria y de que Boca Juniors no le gane a Defensa y Justicia para quedarse con el título de Campeón de Liga, mientras que los de Diego Martínez buscarán un triunfo que les permita mantener sus chances de clasificación a los octavos de final.

El Bicho se encuentra segundo en la tabla anual, detrás de Boca con los mismos puntos (60) y peor diferencia de gol, y llega a la última jornada con posibilidades de quedarse con el título de Campeón de Liga. Para conseguirlo, deberá ganarle a Huracán y esperar que el Xeneize no derrote a Defensa y Justicia.

También está en la pelea Rosario Central, que se ubica a un punto del Bicho. En la Zona B, el conjunto de La Paternal suma 31 unidades y comparte el segundo puesto con el Canalla. En su última presentación venció 2 a 1 a Atlético Tucumán.

El encuentro se emitirá desde las 16 por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

Por su parte, Huracán atraviesa un momento complicado y acumula cuatro derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Diego Martínez suma 19 puntos en el Zona B y se encuentra noveno, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Para meterse entre los ocho mejores deberá conseguir una victoria ante Argentinos y esperar que Sarmiento o Independiente Rivadavia no sumen. En su última presentación cayó 2 a 0 frente a Tigre.

Probables Formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil o Juan Bisanz, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hora de Inicio: 17.30



TV: TNT Sports.



Árbitro: Pablo Dóvalo.



VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Diego Armando Maradona.