Boca Juniors, Argentinos y Rosario Central terminarán conformando el podio de la Tabla Anual 2026 en la Liga Profesional, salvo una goleada fuera de contexto de Independiente Rivadavia ante Gimnasia de Mendoza en combinación con la derrota del Canalla ante un rival ya descendido por la última fecha de la fase de grupos en el Torneo Clausura 2026.

Es que la derrota de Vélez 2 a 0 en Santa Fe contra Unión lo relegó de esa lucha y el conjunto de Liniers no tendrá otro camino posible para marcar presente en la máxima cita que el campeonato en el Clausura.

El Tatengue debía ganar para soñar con los playoffs y esperar que Riestra le saque puntos a Independiente en Avellaneda. La misión se completó a medias porque los dirigidos por Frank Kudelka hicieron su parte, pero el Rojo festejó de manera agónica en el Libertadores de América y lo dejó sin nada.

El clásico mendocino abrirá la jornada de sábado desde las 15. La Lepra buscará cargar de obligaciones a Central que desde las 17.30 recibe a Estudiantes de Río Cuarto. Los de Alfredo Berti deben imponerse por 4 goles o más como para agitar el avispero.

Expectante

Para Independiente Rivadavia, ganar será igual de importante para quedar como primer reemplazante.

Y es que un título de Boca en Copa Sudamericana o Copa Argentina liberará un cupo para premiar a los de Cuyo.