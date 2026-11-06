La última fecha del Torneo Clausura 2026 tendrá una definición especial. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central llegan con posibilidades de quedarse con el primer puesto de la tabla anual y levantar el trofeo que distingue al mejor equipo de la temporada. Sin embargo, la pelea tiene un claro favorito: el Xeneize, que comparte la cima con el Bicho, pero cuenta con una diferencia de gol que puede resultar determinante.

Los tres encuentros que definirán la pelea se disputarán este sábado desde las 17.30. Boca recibirá a Defensa y Justicia, Argentinos Juniors visitará a Huracán y Rosario Central se medirá con Estudiantes de Río Cuarto. Tres partidos en simultáneo y una misma expectativa: conocer quién terminará el año en lo más alto.

El conjunto de la Ribera, dirigido por el Vasco Arruabarrena, parte con ventaja. Tiene 60 puntos y una diferencia de gol de +22, mientras que Argentinos también suma 60 unidades, pero registra +12. Rosario Central aparece inmediatamente detrás, con 59 puntos, y todavía conserva una posibilidad matemática de quedarse con la corona.

Boca tiene la primera posibilidad y depende de sí mismo

El Xeneize sabe que tiene la definición en sus manos. Si consigue derrotar a Defensa y Justicia, alcanzará los 63 puntos y se asegurará el primer puesto de la tabla anual, sin importar lo que suceda en los otros dos encuentros.

La diferencia de gol también juega a su favor. Con diez tantos de ventaja sobre Argentinos, Boca puede afrontar la última jornada con una tranquilidad que sus perseguidores no tienen.

Pero el Bicho todavía mantiene una esperanza. Para quedarse con el primer lugar necesita ganar su partido y esperar que Boca no consiga los tres puntos. Si ambos triunfan, el equipo de Nicolás Diez tendrá una misión prácticamente imposible: descontar diez goles de diferencia y superar al Xeneize en los criterios de desempate.

La cuenta de Argentinos: necesita una goleada histórica

El escenario más favorable para Argentinos, si Boca también gana, sería que el conjunto de Arruabarrena consiga una victoria por la mínima diferencia, por ejemplo, 1-0 ante Defensa y Justicia.

En ese caso, Boca llegaría a una diferencia de gol de +23 y el Bicho necesitaría alcanzar +24 para superarlo. Por eso, Argentinos tendría que vencer a Huracán por una diferencia de once goles o más.

El panorama se complica todavía más si Boca consigue una victoria más amplia. Cada tanto que convierta el Xeneize obligará al equipo de La Paternal a aumentar su producción ofensiva para intentar descontar la distancia.

Además, existe otro detalle importante: no alcanza solamente con igualar la diferencia de gol. El segundo criterio de desempate es la cantidad de tantos convertidos y allí Boca también tiene ventaja.

Actualmente, el Xeneize suma 45 goles a favor, mientras que Argentinos registra 37. Por eso, incluso si el Bicho consigue igualar la diferencia de gol, también deberá superar al equipo de la Ribera en cantidad de conquistas.

Rosario Central también quiere meterse en la pelea

Aunque Boca y Argentinos concentran la atención por compartir la primera posición, Rosario Central todavía tiene algo para decir. El Canalla suma 59 puntos y necesita ganar su compromiso ante Estudiantes de Río Cuarto y esperar que los dos equipos que lo anteceden no consigan sumar lo suficiente para conservar la cima.

El conjunto rosarino busca repetir lo conseguido en 2025, cuando terminó como el mejor equipo de la temporada y levantó el trofeo de campeón de la tabla anual.

Los criterios de desempate que pueden definir al campeón

La Liga Profesional establece cuatro criterios para resolver una igualdad de puntos en la tabla general:

Mayor diferencia de goles. Mayor cantidad de goles a favor. Mejor ubicación en la Tabla General de Fair Play 2026. Si persiste la igualdad, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizará un sorteo.

Con Boca y Argentinos igualados en puntos, pero con diez goles de diferencia entre ambos, el desenlace parece inclinarse hacia el lado del Xeneize. Sin embargo, el fútbol todavía guarda una última jornada para las sorpresas.

Este sábado no solamente estarán en juego los últimos puntos de la fase regular del Clausura. También se definirá quién se queda con el reconocimiento al mejor equipo del año. Boca tiene la ventaja, Argentinos se aferra a una posibilidad que necesita de una goleada histórica y Rosario Central espera su oportunidad. Tres candidatos y una sola corona.