El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva. Mientras se juega la última fecha de la fase regular de la Liga Profesional, el cuadro de los playoffs comienza a tomar forma y ya permite observar cuáles serían los primeros cruces de octavos de final. Con algunos partidos todavía pendientes, los equipos empiezan a conocer el camino que podrían recorrer en busca del título.

La expectativa crece porque, a partir de esta instancia, cada encuentro será determinante. Ya no habrá margen para recuperarse de una derrota: los octavos, los cuartos y las semifinales se disputarán a partido único, mientras que la gran final tendrá un escenario neutral y las dos hinchadas.

Entre los cruces que se perfilan aparecen duelos atractivos, con River frente a Lanús, Boca ante Independiente Rivadavia y Rosario Central contra Independiente. También se destaca el posible enfrentamiento entre Argentinos Juniors y Gimnasia de Mendoza, en una llave que promete mucha intensidad.

Así está el cuadro de octavos de final del Clausura 2026

Con las posiciones actuales, estos serían los enfrentamientos de la primera instancia eliminatoria:

Parte izquierda del cuadro

Instituto (1° de la Zona A) vs. Sarmiento (8° de la Zona B).

River (4° de la Zona B) vs. Lanús (5° de la Zona A).

Argentinos Juniors (2° de la Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (7° de la Zona A).

Vélez (3° de la Zona A) vs. Barracas Central (6° de la Zona B).

Parte derecha del cuadro

Rosario Central (1° de la Zona B) vs. Independiente (8° de la Zona A).

Defensa y Justicia (4° de la Zona A) vs. Belgrano (5° de la Zona B).

Boca (2° de la Zona A) vs. Independiente Rivadavia (7° de la Zona B).

Gimnasia (3° de la Zona B) vs. Newell's (6° de la Zona A).

Los cruces todavía pueden sufrir modificaciones en función de los resultados que restan disputarse en esta última jornada. Por eso, cada punto y cada posición tienen un valor especial, ya que terminar mejor ubicado en la fase regular puede representar una ventaja importante durante los playoffs.

Cuándo se juegan los octavos y el resto de los playoffs

El calendario de definición del Clausura ya tiene sus fechas establecidas. Los octavos de final se disputarán durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, mientras que las siguientes instancias se jugarán de manera consecutiva hasta conocer al campeón.

Octavos de final: fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.

Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.

Cómo se juegan los mata-mata y qué obtiene el campeón

Los octavos de final, los cuartos y las semifinales se disputarán a un solo partido, en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase regular. En caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

La gran final, en cambio, tendrá como escenario el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata y contará con la presencia de las dos hinchadas.

Además del título, el campeón obtendrá un premio deportivo de enorme importancia: la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. También tendrá la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura, el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Con la fase regular llegando a su final, el Clausura empieza a jugarse de otra manera. Los lugares se acomodan, los cruces toman forma y cada equipo comienza a mirar de reojo el cuadro eliminatorio. El camino hacia la estrella del segundo semestre ya está en marcha.