Emiliano "Dibu" Martínez permanece internado en una clínica de la ciudad de Liverpool tras el choque de cabezas que lo tuvo como protagonista en el partido de su equipo, Chelsea, ante Everton por la 7ª fecha de la Premier League.

Si bien el club londinense ha evitado publicar el diagnóstico definitivo del arquero de la Selección Argentina, el marplatense habría sufrido una lesión ósea en la mandíbula y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Los estudios realizados en su cerebro dieron todos resultados positivos: no perdió la conciencia en ningún momento.

Cómo fue el choque en el que se lesionó "Dibu" Martínez

El episodio se produjo cuando "Dibu" Martínez y el defensor rival, Jarrad Branthwaite, fueron a disputar una pelota aérea y terminaron impactando cabeza con cabeza. Tras el choque, el guardameta recibió asistencia médica durante varios minutos sobre el césped, ante la preocupación de sus compañeros y del cuerpo técnico.

El choque de cabezas con Jarrad Branthwaite de Evertón fue muy violento y dejó consecuencias en la mandííbula del Dibu Martínez.

A falta de 25 minutos para cumplir el tiempo reglamentario, el arquero fue reemplazado por su colega Mike Penders en lo que fue victoria de su equipo por 2 a 0 como visitante.

Descartado para noviembre

Con este panorama y a un mes de la próxima fecha FIFA, la presencia del campeón del mundo en la Argentina está prácticamente descartada.

La Selección que conduce Lionel Scaloni tiene confirmados los compromisos ante Uruguay en La Bombonera el 13 de noviembre y cuatro días más tarde en Córdoba recibirá a Costa Rica.

El cuerpo médico albiceleste ya está a disposición de la recuperación del futbolista, en contacto con Chelsea y su familia.