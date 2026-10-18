Chelsea confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez fue operado con éxito de una fractura de mandíbula, producida luego del fuerte golpe que sufrió durante el partido ante Everton por la séptima fecha de la Premier League, donde los Blues se impusieron por 2-0.

A través de un comunicado oficial, el club de Londres informó que el arquero argentino pasó por el quirófano tras confirmarse la grave lesión, que lo sacó del partido en camilla.

“El portero Emiliano Martínez ha sido operado con éxito de una fractura de mandíbula” agregando además que “Martínez fue trasladado al hospital para una evaluación más exhaustiva, que confirmó una fractura de mandíbula que requería cirugía. Todos en el Chelsea le deseamos a Emi una pronta recuperación y le brindaremos nuestro apoyo en todo momento” informó el club.

Previo a la operación, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 publicó una foto desde el hospital, agradeciendo a todos. “Gracias a todos por los mensajes , la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya”.

La lesión se produjo a los 20 minutos del segundo tiempo del encuentro entre Everton y Chelsea, cuando el equipo en un tiro libre y envió un centro al área, Martínez salió para despejar la pelota con los puños, pero terminó chocando de frente con el defensor Jarrad Branthwaite.

Ante este panorama, Martínez se perderá varios partidos de Premier League y la doble fecha FIFA con la selección Argentina, donde el elenco que dirige Scaloni recibirá a Uruguay y Costa Rica en Noviembre.