La decimoquinta (15°) edición de la prueba ciclística Gran Fondo Siete Lagos se puso en marcha este viernes 20 de noviembre en San Martín de los Andes, con las acreditaciones, la entrega de kits a los participantes y la apertura de la Expo Bici. El espacio contó con la presencia de marcas vinculadas al ciclismo, exhibiciones y distintas actividades complementarias para los deportistas y el público.

A partir de esta edición, la prueba se incorporó al calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como fecha clasificatoria para el Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027, que se realizará en Francia. El anuncio se realizó durante la premiación de la edición anterior y marcó un nuevo impulso para la proyección internacional de la competencia y de los destinos neuquinos.

Este año, se llevará a cabo la 15ª edición y convocará a cerca de 2.500 ciclistas provenientes de distintos puntos de Argentina y del exterior. La propuesta tendrá como protagonistas a San Martín de los Andes y Villa La Angostura, dos destinos turísticos unidos por uno de los corredores paisajísticos más emblemáticos de la Patagonia, la Ruta de los Siete Lagos.

Este sábado 21 se desarrollará la Contrarreloj Individual, otra de las pruebas que integran el programa deportivo. Durante esa misma jornada tendrá lugar el Gran Fondo Kids, una propuesta destinada a promover la práctica del ciclismo entre niños y niñas de 4 a 12 años, con inscripción libre y gratuita y circuitos adaptados a las distintas edades.

La actividad infantil estará dividida en las categorías Mini y Peques, para participantes de 4 a 9 años, que tendrán un formato recreativo y no competitivo, sin clasificación por puestos. Todos los niños recibirán una medalla al completar el recorrido. Por su parte, la categoría Teens, destinada a chicos de 10 a 12 años, tendrá carácter competitivo, con premiación para los tres primeros puestos y medallas para todos los participantes.

El Gran Fondo Kids también tendrá un componente solidario: los organizadores invitan a las familias a colaborar con útiles escolares en buen estado, que posteriormente serán donados a escuelas rurales.

En tanto, este domingo 22, será el turno de la prueba principal. Los ciclistas largarán desde San Martín de los Andes para completar los 110 kilómetros del tradicional Camino de los Siete Lagos, atravesando sectores próximos a los lagos Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi. El recorrido tendrá su punto final en Villa La Angostura, donde se recibirá a los participantes que completen el desafío y a quienes buscarán alcanzar la clasificación para el Mundial de 2027 en las categorías correspondientes.

El recorrido principal comprenderá 110 kilómetros por la Ruta Nacional 40, atravesando paisajes de montañas, bosques nativos y lagos cordilleranos. La llegada estará ubicada en Villa La Angostura, donde el domingo 22 de noviembre culminará la prueba central y se conocerán los resultados de una competencia que combina exigencia deportiva y uno de los entornos naturales más reconocidos del país.

La incorporación al circuito UCI Gran Fondo World Series representa un nuevo alcance para el evento, ya que permitirá a los ciclistas obtener plazas clasificatorias para el Campeonato Mundial de 2027. De esta manera, el Gran Fondo Siete Lagos suma una dimensión internacional y fortalece la presencia de los destinos neuquinos dentro del calendario de competencias de ciclismo de ruta.