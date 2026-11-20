La ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche volverá a convertirse en escenario de una de las competencias automovilísticas más tradicionales de la Patagonia. Del miércoles 25 al domingo 29 de noviembre venidero se llevará a cabo la 37° edición de las 1000 Millas Sport, con la participación de vehículos clásicos de colección y recorridos por algunos de los paisajes más emblemáticos de la región. La actividad comenzará el miércoles próximaocon una exhibición abierta al público en el Centro Cívico.

Los fanáticos del automovilismo podrán acercarse desde las 14 para conocer de cerca algunos de los modelos históricos que formarán parte de la competencia. La jornada incluirá la apertura del parque cerrado, la verificación técnica de los vehículos participantes y un simulacro de largada.

La exposición permitirá disfrutar de verdaderas joyas de distintas épocas, entre ellas un Aston Martin DB5, un Mercedes-Benz 300 SL, un Jaguar E-Type, un Lancia Aurelia B24, un Triumph TR3A y un Ford Mustang.

También estarán presentes modelos como el Alfa Romeo Spider, Porsche 911 E Targa, Jaguar XK150 y Porsche 930 Turbo, entre otros vehículos que forman parte de la historia del automovilismo deportivo.

Tres etapas por los paisajes de la Patagonia

Después de la exhibición inicial, la competencia se desarrollará durante los días jueves 26,viernes 27 y sábado 28 de noviembre, con un recorrido dividido en tres etapas por distintos puntos de la Patagonia argentina.

El itinerario incluirá caminos de la Ruta de los Siete Lagos, Villa La Angostura, Villa Mascardi y Circuito Chico, entre otros sectores característicos de la región.

La propuesta combina regularidad deportiva, vehículos históricos y paisajes naturales, en una experiencia que convoca tanto a coleccionistas como a aficionados del automovilismo.